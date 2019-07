Denil Maldonado: "Si me dan el gafete de capitán estaré preparado"

El defensor Denil Maldonado es uno de los jugadores con mayor experiencia que tiene el entrenador Fabián Coito en la Sub-23 de Honduras y se perfila para portar el gafete de capitán.

Maldonado sabe que su aporte puede ser fundamental en este nuevo proceso pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero antes deben enfrentar mañana y el sábado en duelos amistosos. Luego se enfocarán en Nicaragua, encuentros a jugarse el 17 y 21 de julio en Managua y San Pedro Sula, por un boleto al Preolímpico de marzo.

"Gracias a Dios estamos trabajando de la mejor manera, Dios primero tenemos que hacer buenos amistosos y pensar en Nicaragua", mencionó el bicampeón con Motagua.



Zona por zona el estratega nacional los prepara para destacar en los compromisos. "Es en todas al áreas que se trabajan y lo estamos trabajando de la mejor manera, no es fácil lo que se viene, estamos con buenas vibras", sostuvo el jugador de 21 años.

Primero lo primero, toca enfrentar mañana a Cuba y lo mismo el sábado, Denil no se adelanta. "No nos enfocamos en ellos (Nicaragua), en el próximo microciclo los veremos".



¿Listo para portar el gafete de capitán?. "Esa es la decisión del profesor, si me dan el gafete estaré preparado. Si el profesor tiene la disposición la agarraré".

A parte de estar consolidado en el Motagua, Denil Maldonado ha disputado los mundiales de Chile y Corea del Sur en 2015 y 2017, además fue medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018. Fabián Coito lo convocó en sus seis juegos con la Mayor, pero no ha debutado.