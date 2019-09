Jorge Benguché: "Estoy en una selección, desde siempre fue sueño y anhelo"

Jorge Benguché, delantero del Olimpia dio sus primeras palabras como seleccionado nacional de Honduras para los juegos ante Puerto Rico y Chile este 5 y 10 de septiembre.

Benguché aduce que es una oportunidad que tiene que aprovechar y que siempre fue su sueño estar en la Bicolor.

"Creo que es una oportunidad que debo aprovechar al máximo, estoy muy alegre, voy a tratar de dar lo mejor de mí, estoy en una selección que desde siempre fue sueño y anhelo", dijo Benguché.

Además se refirió a la emotividad con la que recibió la noticia que estaba convocado para estos dos juegos amistosos.

"Cuando me di cuenta me sentí alegre, estoy consiente que es una gran responsabilidad, no he venido anotando goles a los equipos grandes pero uno siempre trabaja para que le salgan las coas, sería lindo marcar con la Selección",agregó.

Sobre la competencia que tendrá con Rubilio Castillo, Jonathan Rubio y Rigoberto Rivas, el "Toro" comentó.

"Primero vengo a trabajar, si el profesor me da la oportunidad, yo se que ellos han hecho mérito para estar aquí y solo me toca trabajar", cerró.