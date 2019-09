Fabián Coito: "Teníamos la duda de cómo iban a responder los futbolistas jóvenes"

Seguir a @Giancarlo_casta

Con dos goles de Jorge Benguché (debutando), otro de Emilio Izaguirre y Jonathan Rubio (debutó), la Selección de Honduras goleó 4-0 a Puerto Rico en el estadio Nacional de Tegucigalpa y eso deja "Contento" al técnico uruguayo, Fabián Coito.

"Contento por el resultado, era una de las cosas que habíamos hablado, más allá del rival, hubo un funcionamiento que se respetó, defendimos y tuvimos llegadas a gol con varios futbolistas que debutaron, me pareció que en líneas generales hicimos un buen partido", comenzó diciendo Coito.

También habló del trabajo de Bryan Moya, quien debutó con la Selección Mayor. "Muy bien, Bryan Moya está en un momento muy bueno, tiene las características de un jugador de gran nivel, de movilidad permanente, no lo mostró hoy, ya lo venía mostrando en su equipo y hoy lo disfrutamos. Hoy se aprovecharon los jugadores por los costados, pero cuando empezamos a jugar por dentro chocamos con los futbolistas de Puerto Rico, Bryan ataca mucho por los espacios y fue un respiro enorme".

Coito también comentó de las charlas durante la semana con los jóvenes. "Eso es de las cosas más importantes, hay que ser cautos por el rival que teníamos que es una Selección que se está formando, con jugadores jóvenes, del lado nuestro teníamos la duda de cómo iban a responder los futbolistas jugando con la Selección Mayor en su casa, lo hicieron muy bien, siempre transmitiendo la confianza, mantuvimos los jugadores de experiencia dentro y con el correr de los minutos hicieron un buen partido para que debutara y lo fueron haciendo".

El uruguayo deja claro que el martes será otro juego, pero destaca el trabajo de este jueves. "Nunca hay dos partidos iguales y mucho menos cuando cambian los equipos, y sobre las estadísticas hay una diferencia entre un rival y otro, me quedo con muchas cosas, ordenar el equipo, obligar al rival a que se desprendan del balón, el partido del martes ante Chile será diferente con un nivel de futbolistas muy diferente, vienen de jugar con Argentina, esto nos viene dando confianza".

Y siguió. "Tener un medio campo con intensidad y que recupere para generar a los delanteros o ellos mismos, ese era uno de los objetivos de hoy, el primer tiempo por izquierda lo hicimos muy bien, por derecha no tanto, pero en el segundo tiempo sí".

Fabián Coito destacó e trabajo del joven volante Carlos Pineda. "Carlos de acuerdo a sus posibilidades confirmó sus características, un jugador con mucha calidad, con respecto a Benguché no iba a jugar, se lesionó Rubilio y entró e hizo un buen partido, convirtió goles y es muy importante, yo le dije que no siempre esperar el centro para cabecear, este fue un buen partido para intentar, jugó bien, para mí gusto fue un buen debut".

Para el técnico de la Selección de Honduras sabe que este partido dejó mucho. "Lo más importante es el resultado, haber ganado, contra un equipo de haberlo dominado por completo, la mayoría de veces gana el que mejor juega, hay cosas rescatables de haber ganado".

Sobre haber jugado en Tegucigalpa y además del respaldo de la afición. "A mí me gusta mucho Tegucigalpa, en San Pedro estamos cómodos, el terreno como lo digo de todos, tiene que ser más rápido, está muy alto el césped, hace lento el juego, lo vengo diciendo desde hace mucho, siempre es lindo jugar en casa".

También habló sobre la lesión de Rubilio Castillo. "Muy pronto como para hacer una evaluación y decir si estará o no, es algo muscular y es difícil decir, lo que quisimos es que si sentía dolor no especular. No hay otro jugador que esté con lesión, Jorge Álvarez ya se recuperó".

Coito cree que Kevin López no tuvo un buen primer tiempo, pero en la etapa de complemento mejoró. "Yo no digo que haya sido alto o bajo, futbolistas que juegan en lo local deben de ir subiendo el nivel, a veces nos quedamos nos alcanza para ganar los partidos, en el primer tiempo no le quedó mucho, pero en el segundo mejoró mucho, estuvimos muy cerca de ver al mejor Kevin López".