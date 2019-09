"Chelato" Uclés no avala trabajo de Selección de Honduras ante Puerto Rico y Chile

Seguir a @Giancarlo_casta

Pese a que la Selección de Honduras sacó dos triunfos en la pasada fecha FIFA ante Puerto Rico y Chile, para José de la Paz Herrera, también conocido como "Chelato" Uclés, no fue un buen rendimiento el de la 'H'.

Para "Chelato" el juego ante Puerto Rico no cuenta, cree que el árbitro ayudó a la Bicolor ante Chile y lamenta que 'La Roja' le haya pasado por encima a Honduras en el primer tiempo.

"El partido ante Puerto Rico no es válido, cualquier equipo de Liga Nacional hubiera sido un mejor fogueo, eso lo hicieron para sacar un resultado ante la FIFA, es una Selección de cuarta categoría, con Amado (Guevara) nunca ganaron partido y no solo con él, con nadie han ganado", comenzó diciendo.

Tocó el tema ante Chile, dio su punto de vista de cuál fue la forma en la que se le pudo sacar un triunfo. "Contra Chile lo que pasó en el segundo tiempo seguramente pusieron más voluntad y con los cambios puso recuperador de balones, pero cada vez que daban una pelota a Alberth Elis se tiraba, consiguió siete faltas que no eran, con eso levantó el equipo de Honduras, lo que se vio en el primer tiempo es una superación exagerada de Chile, el público los silbó, no fue calidad de juego, Chile bajó, eso sí, no fue inferior, solo desbarataron su juego con faltas, el árbitro en ese sentirnos nos favoreció".

Pese a los triunfos, para Herrera a este equipo de Fabián Coito "A este equipo le falta, contra Puerto Rico no vale para mí, ante Chile fue demasiado desdibujado, en el primer tiempo fue totalmente superado".

Siguió. "Si analiza el primer tiempo con Chile lo tiene que pensar, no pudieron dar ni cuatro pases seguidos, solo Chile jugó, saben esconder ese momento malo del equipo, no se puede olvidar eso del primer tiempo, no solo debe de haber una explicación, también trabajo, en el juego en Temuco Honduras se vio mucho mejor, ese equipo si me gustó".

¿Se puede soñar con este equipo con ir a otro Mundial?

"Con eso que hicieron en el primer tiempo ni soñarlo, el árbitro estuvo con nosotros, yo creía que se vería mucho más en esta Honduras, el árbitro se acomodó al juego, Honduras fue favorecida".

Alargó. "A mí me gusta el trabajo, lo que más me ha gustado es el juego ante Chile en Temuco, pero solo fue ese, los demás no me han gustado. Todo técnico uruguayo siempre mete eso de la garra a los jugadores".

También comentó sobre al actuar de Jonathan Rubio. "Como experimentación cabe en este momento, porque es un jugador que sale, es un mérito, hay que seguirlo viendo".

Mientra que de Rigo Rivas dijo. "Yo necesito verlo más de un partido, pero ya está jugando afuera, si lo hace allá es por algo, allá no regalan nada, tiene sus méritos".

"Chelato" Uclés se refirió a Reinaldo luego de verlo cuando ya estaba siendo derrotado por Honduras. "Rueda no hizo cambios, los hizo hasta cuando ya estaban perdiendo, muy mala la expresión de Rueda, se miraba muy demacrado cuando le hicieron el segundo gol, nunca se imaginó que le iban a jugar a brava, si van con el puro fútbol hubiese sido otra cosas".