Alfredo Mejía: “Yo soy objetivo, no he tenido el nivel para estar en la Selección”

Este domingo será su debut con el Pontevedra de España en la cuarta jornada de la tercera división de dicho país, el juego será ante el Ibiza, equipo que es tercer lugar en el grupo 1 de esta categoría.

Alfredo Mejía iniciará su aventura en España luego de haber fichado por este equipo, una institución que fue fundada en 1941 y que buscará el ascenso a la segunda del país ibérico.

Diez charló con el exReal España, cabe decir que se encontraba concentrado en la famosa ciudad de Ibiza de cara al juego de mañana. El ariete inició contando sobre cómo se dio su vinculación con este club.

“Tomamos este nuevo reto de la mejor manera, sin dudarlo tomamos esta decisión porque es una nueva experiencia, lo de Real España fue en un momento que me tomó por sorpresa, fue una bonita experiencia volver al equipo más allá de lo que acontenció por último, la gente de mayor experiencia es la que tiene que asumir responsabilidades y nos tocó a nosotros”.

En su momento se manejó que Mejía regresaría al fútbol de Grecia, él menciona que estuvo a punto de irse a la nación helénica, pero le sedujo abrirse camino en España.

“Tenía la posibilidad de regresar a Grecia al Volos, estábamos en total comunicación con el técnico, también surgió una oportunidad en Chipre y tomamos con el representante la decisión de esta nueva experiencia, casi estaba todo cerrado para volver a Grecia, yo hablaba con el DT del Volos que era español. Es una vitrina que nosotros queríamos tomar para darnos a conocer en el fútbol español”.

Un tema que no se podía dejar por fuera es el de la Selección Nacional pues él fue constante en la eliminatoria pasada, incluso capitán. Mejía reconoce que en Real España no tuvo un nivel adecuado para seguir en la Bicolor.

“El técnico fue claro en unas entrevistas (Coito), yo mire que él decía que para estar en la selección había que estar con ritmo, influyeron muchas cosas como el momento que estábamos pasando en el Real España, él ha ido viendo otras opciones. El ritmo de juego me va a dar la pauta para seguir en la selección, uno debe de ser objetivo y saber el momento en el que uno está”.

El último encuentro de Alfredo con la Mayor fue el año pasado ante Chile, en ese momento dirigido por Jorge Jiménez. “Ya es prácticamente un año desde el último partido con Chile, yo soy objetivo, no he tenido el nivel de juego para estar en la selección, no estuvimos en ese momento y bueno hay que aceptar cuando uno está bien como en la eliminatoria pasada que sí lo estuve”.

Para concluir, el contención asegura que trabajará para regresa a la H y aportar su granito de arena, reconoce que hay buena camada combinada de juventud y experiencia.

“Es bueno que se le dé la oportunidad a los jóvenes, es importante para lo que viene, que los jóvenes tengan a los de experiencia de Maynor y Emilio. Yo estoy seguro que con la nueva camada se logrará el objetivo. Me ha gustado el caso de Jonathan Rubio, el mismo Rigoberto Rivas, Carlos Pineda, Denil Maldonado, son jugadores que han venido adquiriendo experiencia”.

Alfredo Mejía tiene 29 años y está en la Selección desde el proceso con Luis Fernando Suárez a Brasil 2014, con Jorge Luis Pinto fue titular, pero Fabián Coito todavía no lo llama.