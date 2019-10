Periodistas de ESPN se deshacen en elogios con la Selección de Honduras y Fabián Coito

Los últimos cinco partidos consecutivos ganados de Fabián Coito con la selección de Honduras ha despertado el interés en Concacaf de la Bicolor ya que además de los resultados, el rendimiento ha gustado a la afición y también a los periodistas internacionales.

En el programa Fuera de Juego de ESPN, que conduce Fernando Palomo, analizaron a Honduras y la mayoría de los panelistas coincidieron que la escuadra catracha va por buen camino en la Liga de Naciones y rumbo al hexagonal de Concacaf que dará tres pases directos al Mundial de Qatar 2022.

De hecho Palomo se atreve a creer que Honduras podría ser la mejor selección nacional de la actualidad en el área o al menos en la confianza que ha ganado

CALENDARIO DE HONDURAS EN LIGA DE NACIONES

"No sé si son el mejor equipo de Concacaf, pero encuentro muy pocos que puedan tener tan alto nivel de confianza como el que Honduras tiene en este momento. Es difícil ponerlos mano a mano con otros equipos porque no se enfrentan, pero en nivel de confianza es Honduras el equipo que más alto anda volando", expresó Palomo.

La opinión de Fernando fue respaldada por el periodista Ricardo Puig quien incluso se atrevió ir más allá.

"Fabián Coito ha dicho que hay cosas que mejora y ya le echó el ojo a la definición porque el 1-0 contra Martinica no refleja la cantidad de ocasiones que tuvo, pero ha resurgido una selección que históricamente ha sido uno de los rivales ha considerar siempre".

Y cerró Puig: "Es un recambio generacional que ilusiona en Honduras y que hace pensar que pueda volver a competir y clasificarse a una copa del mundo".

Por su parte Ricardo Ortiz cree que Honduras actualmente solo está por debajo de México en este momento superando a Costa Rica y Estados Unidos.

"Martinica y Trinidady Tobago no son rivales tan fáciles y yo estoy de acuerdo, después de México está Honduras y más aún al ver cómo está Costa Rica y Estados Unidos que no me dice nada y con la caída de Panamá. Honduras por ahora está bien y tiene para mejorar, le falta mucho, pero va por buen camino", expresó.