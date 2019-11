Fabián Coito sobre los nuevos llamados: "Pueden dejar buenas cosas para el futuro de la Selección"

La Selección Nacional de Honduras que es liderada por Fabián Coito Machado viajó este martes al Caribe para enfrentar a Martinica este jueves 14 por la Liga de Naciones de la Concacaf.

El estratega uruguayo habló antes de subirse al avión que los llevará directo a suelo de Martinica y comentó sobre los nuevos llamados, de quienes cree que van a debutar varios y del criterio que tomó para decidir quienes viajan y los que se quedan.

Harold Fonseca será el portero titular ante Martinica

Fabián dejó claro que no le costó realizar esta convocatoria. "No, se nos alteró un poco con la lesión de Henry Figueroa, pero ya teníamos tomada la decisión, los jugadores no variaron, fueron elegidos cuando armaron la estrategia para este partido".

Pese a que no lleva su equipo titular, Coito cree que le puede ajustar para ganar este encuentro. "Creemos que sí, ese es el objetivo, sabemos la dificultad por jugar en otra cancha, ellos también han incorporado a otros futbolistas que fortalecen a su selección, nosotros estamos en condiciones de jugar por los tres puntos".

JUVENTUD Y EXPERIENCIA

"Bryan Acosta, Harold Fonseca que ya ha jugador partidos importantes con Olimpia, Juan Ramón Mejía de muchos años en primera división, Creo que hay una linda mezcla, vamos a recibir a Rigoberto en Martinica, vamos con la firme idea de ganar el partido, más allá de que sufre variantes el equipo de lo que habitualmente estamos presentando", comentó.

También se refirió a los cruces de semifinales de Liga de Naciones, donde dice que "Es un segundo objetivo" evitar a México y siguió "cuando jugamos es a ganar, más allá de que ya tenemos el primer lugar siempre es dejar una buena imagen y tener un buen resultado".

POCOS DÍAS DE TRABAJO

"Hemos intentado en dos días en las condiciones que no han sido las ideales, armar una idea muy parecida a la que traemos con futbolistas que no habitualmente están, nos van a ir dejando cosas para el futuro", dijo.

Todavía no tiene su once titular para el juego ante Martinica. "El once vamos a ver como llega Rigoberto y en base a eso vamos a ver quiénes van a jugar".

DIVIDIÓ EL GRUPO

"El criterio que tomamos de la distribución de los futbolistas un poco lo que nos presentó Martinica acá, después por lo que optamos, los dos partidos son importantes, indudablemente el rankinfg Fifa es de los otros objetivos por los cuales estamos jugando, Trinidad y Tobago suma o resta según el resultado que tengamos, y por eso elegimos que los jugadores que fueran a jugar con Trinidad estuvieran descansado y evitar la fatiga que la fecha pasada sufrimos, después elegimos los futbolistas de acuerdo a lo que consideramos para cada partido, jugadores que ya se conocen y que vienen sumando repetidamente para el partido con Trinidad y con Martinica algunos futbolistas que no habitualmente lo vienen haciendo que creo que podemos conformar un buen equipo y poder ganar el partido, pueden dejar buenas cosas para el futuro de la Selección".

No suman puntos en el ranking ante FIFA. "Ya los sabíamos desde el momento que se armaron los grupos, cuales eran los beneficios y desventajas, uno de ellos es que Martinica nos podía quitar un lugar en la Liga Naciones, pero en ranking no importa, no podíamos hacer nada".

Adelantó. "Van a debutar algunos futbolistas, (Juan Ramón Mejía) es uno de los que puede, viaja con nosotros".