Harold Fonseca: "Jugar en la selección de Honduras no es fácil, espero hacer las cosas bien"

El guardameta Harold Fonseca, denota su semblante de tranquilidad y felicidad traducido de su oportunidad para ser titular ante Martinica en el tercer encuentro de la Selección de Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf.

En palabras del arquero "vamos mentalizados en hacer un bueno juego sabiendo que el profesor nos ha dado la confianza de ser de la partida".

Y agregó que "en lo personal vengo mentalizado en hacer un bueno juego, sería algo bonito ganar. Es importante saber que venimos con esa línea de victoria. Estamos con varios jugadores que prácticamente debutaría, pero hemos trabajado estos días para aprovechar esas oportunidad".

Fonseca reiteró en que fue Coito quien le indicó que viajaría a tierras isleñas y que sería el guardián de la H en lugar de Luis López.

"Me dijo que iba jugando, estoy tranquilo y consciente de que se abre una buena oportunidad para mostrarse en la selección, así como lo he estado haciendo con Olimpia. Jugar aquí no es fácil, pero espero hacer las cosas bien. Después de casi un año que debuté no había vuelto a jugar, me toca aprovechar esta oportunidad y estar listo para cuando lo requiera.

En lo demás fue claro que pese a estar clasificado a la semifinal, enfrentar a Martinica el próximo 14 de noviembre se traduce de su compromiso para ganar y aumentar la racha de victorias (5) que actualmente llevan La Bicolor.

Después de este encuentro, Honduras retornará al país para cerrar la fase de grupo ante Trinidad y Tobago el 17 de noviembre en el Estadio Olímpico Metropolitano.