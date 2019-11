Fabián Coito anuncia que seis jugadores regresan a sus clubes tras jugar en Martinica

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, confirma que se quedará trabajando desde esta tarde con 26 futbolistas para encarar el encuentro del domingo por la Liga de Naciones de Concacaf.

El uruguayo analizó el partido y dice que son pocas las cosas positivas que se saca cuando no se gana; pero obviamente que se dio cuenta que jugadores le pueden responder cuando los titulares no estén.

No quiso analizar el rendimiento de Juan Ramón Mejía porque como regla que tiene, no habla de individualidades, pero sí explica que buscarán hacer contra Trinidad y Tobago lo que mostraron en el segundo tiempo frente a Martinica.

Resultado en Martinica: “Satisfecho con algunas cosas que nos dejó el partido, el resultado no porque nos hubiera gustado ganar, pero dejaron cosas que nos pueden servir a futuro como futbolistas que no habíamos observado por distintas razones. Si bien nos venimos con el sabor de que pudimos ganar, si con conclusiones y satisfechos con algunas cosas que nos dejó el duelo”.

Rendimiento Juan Ramón Mejía: “No me gusta hablar de rendimientos individuales porque no vengo acá a decir quien jugó bien o mal; eso me lo reservo para hacerlo dentro y hablarlo con ellos”.

Preocupado por el clima: “Sobretodo que previo al partido contra Martinica las condiciones fueron iguales y no pudimos hacer una preparación como corresponde a una Selección y eso debemos resolverlo porque una Selección no puede depender del clima pero hay que ver el estado del campo a la hora del partido”.

Jugadores que viajaron a Martinica: “La comunicación es oficial es de Fenafuth y hay seis jugadores que regresan a sus clubes y nos quedamos con 26 jugadores para el partido contra Trinidad”.

Así observó a Martinica: “Tiene cosas buenas, transiciones rápidas defensa-ataque, tiene buena defensa, penetraron bien en el área. En gol en el fútbol es determinante y a los cinco minutos nos lo hicieron y eso cambia el partido para llevarlo adelante, pero encontramos un rival duro que nos viene bien para encontrar funcionamientos y solo logrando enfrentarlo nos permite sacar conclusiones como rendimiento de futbolistas”.

Mejoras contra Trinidad y Tobago: “No veo partidos iguales, las características de Trinidad difieren con relación a Martinica y es lo que le da el nivel al equipo. Sigo creyendo que el equipo debe ser más intento y la circulación de balón más rápido. Esto es lo que vimos en el segundo tiempo porque buscamos el resultado porque cambiamos los futbolistas”.

Los que jugarán ante Trinidad: “La base del equipo para el partido del domingo es la que se quedó aquí en San Pedro Sula”.

Lo que pretendía con Douglas Martínez por la banda: “Estoy de acuerdo, Douglas lo hace mejor en la zona central, queríamos darle continuidad en la Selección Nacional, de hecho la tiene y no por no haber hecho uno de sus mejores partidos la va a perder, es un jugador joven, importante y de futuro para la Bicolor.