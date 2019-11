Rubilio Castillo: "Anduve buscando el gol pero no se pudo, lo importantes que se ganó"

El delantero Rubilio Castillo regresó a la titularidad con la Selección de Honduras y jugó 85 minutos en el triunfo 4-0 ante Trinidad y Tobago en Liga de Naciones Concacaf. Aunque no pudo anotar, destaca por encima de su esfuerzo la victoria.

"Lo importante es que ganamos hoy, nos sentimos importantes por eso. Anduve buscando el gol, pero no se pudo. Lo importantes es que se ganó". dijo tras finalizar el partido.

Rubilio se viene recuperando de una lesión que le ha impedido consolidarse en el Tondela y considera importante los minutos sumados en el Estadio Olímpico.

"Para mí es algo importante porque no he tenido mucha participación en Portugal y hoy intenté, traté de hacer lo mejor posible, lo importante es que se ganó. Busqué espacios y no se pudo", agregó.

Ahora el atacante se marcha a Portugal con los ánimos a tope y con el deseo de luchar en su equipo para ganarse un puesto.

"Viajo con la confianza de que se ganó, de que el entrenador me dio la oportunidad de ser titular y tratar de hacerlo de la mejor manera", cerró.