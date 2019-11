¡Honduras aplasta en el Olímpico a Trinidad y Tobago y mantiene su racha de partidos invictos!

En uno de los mejores partidos desarrollados por la Selección de Honduras en la era de Fabián Coito, la Bicolor se impuso categóricamente a Trinidad y Tobago con una goleada 4-0 en el estadio Olímpico por la Liga de Naciones Concacaf.

Así se vivió el minuto a minuto del juego entre Honduras y Trinidad y Tobago

Con el aforo de una buena cantidad de aficionados que llegaron a presenciar una nueva victoria hondureña, fueron Alberth Elis, Jonathan Rubio y Bryan Moya los principales protagonistas del partido por sus anotaciones.

LLEGARON LOS GOLES DE HONDURAS

Desde el inicio del encuentro se reflejó la intención de Honduras en establecer condiciones sobre el terreno de juego y no tardó mucho en plasmarlo. Apenas al minuto 5, Jonathan Rubio robó la pelota al defensor Aikim Andrews, se perfiló y remató de derecha al ángulo inferior izquierdo de la meta trinitense para el 1-0.

En ese momento, Honduras subió sus bonos en el compromiso y el asedio en el área de Trinidad y Tobago se acrecentó. Prueba de ello fue lo sucedido al minuto 19, Félix Crisanto ganó por velocidad la banda derecha, se metió a la zona de seguridad caribeña y envió un rezago que remató Bryan Moya para el 2-0 parcial.

Bryan Moya y Jonathan Rubio se gastaron un partidazo con Honduras ante Trinidad y Tobago. Foto: Yoseph Amaya.

El excelente desempeño que demostraba la Bicolor aumentaba las posibilidades de ampliar el resultado, el rendimiento del mediocampo sumado a la peligrosidad del ataque crearon una fórmula indescifrabel para la zaga trinitense.

En el tiempo añadido de la primera mitad, Jonathan Rubio hizo una genialidad al quitarse la marca de un rival, se metió al área y fue derribado. El árbitro salvadoreño Joel Aguilar Chicas no dudó en sancionar la falta penal.

Rubilio Castillo quiso tomar el esférico para ejecutar el tiro desde los 12 pasos pero Alberth Elis se elegió para ser el rematador y con un remate por abajo a la izquierda del cuidavallas, marcó el tercer tanto del enfrentamiento. Así finalizó el primer tiempo.

La Selección de Honduras volvió tener un gran rendimiento y aplastó a Trinidad y Tobago. Foto: Yoseph Amaya.

LA SEGUNDA PARTE DEL PARTIDO

En el complemento la historia no fue diferente, sin embargo las revoluciones de Honduras fueron decreciendo y ya no buscaba con tanto afán hacerle daño a Trinidad y Tobago. No obstante, en una presión de Bryan Moya a un defensor, Jonathan Rubio tomó la pelota y habilitó magistralmente para la llegada de Alberth Elis que con un toque suave derrotó por cuarta ocasión al meta Marvin Phillip.

La continuación del choque se basó en más lucha en el centro del campo, Trinidad y Tobago nunca supo cómo hilvanar acciones de peligro y se tuvo que conformar con no recibir más goles por parte de Honduras.

De esta manera, Honduras mantiene su excelente racha de seis partidos seguidos sin derrota en las que obtuvo cinco triunfos y un empate. Esto indica que el proceso de Fabián Coito va viento en popa.

FICHA DEL PARTIDO

Honduras: 22. Luis "Buba" López, 2. Félix Crisanto, 15. Denil Maldonado, 3. Maynor Figueroa, 5. Ever Alvarado, 8. Carlos Pineda, 10. Alexander López, 13. Bryan Moya, 12. Jonathan Rubio, 17. Alberth Elis, 11. Rubilio Castillo. DT: Fabián Coito.

Cambios: Rigoberto Rivas por Jonathan Rubio, minuto 78. Juan Ramón Mejía por Rubilio Castillo, minuto 85. Edwin Rodríguez por Bryan Moya, minuto 86.

Goles: Jonathan Rubio, minuto 5. Bryan Moya, minuto 19. Alberth Elis, minuto 45+2 y 53.



Trinidad y Tobago: 1. Marvin Phillip, 2. Aubrey David, 3. Ross Russell, 4. Sheldon Bateau, 8. Kevon Goddard, 9. Ataulla Guerra, 10. Marcus Joseph, 11. Ryan Telfer, 18. Aikim Andrews, 20. Jomal Williams, 23. Aaron Lester. DT: Dennis Lawrence.

Cambios: Carlyle Mitchell por Ross Russell, minuto 56. Daniel Cyrus por Carlyle Mitchell, minuto 69. Jamoul Francois por Jomal Williams, minuto 74.



Amarillas: Jamoul Francois, minuto 84.



Estadio: Olímpico



Árbitro: Joel Aguilar Chicas (El Salvador)