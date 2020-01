Ramón Núñez se confiesa: "Ya el fútbol no era el número uno para mí"

Sus prioridades ya son otras pero los recuerdos que atesora le inflan el pecho de orgullo. Ramón Núñez vive en Dallas, Texas una vida tranquila jugando al fútbol sala con el club Mesquite Outlaws.

Atrás quedaron esas tardes y noches llenas de fútbol en las que se convirtió en figura, tanto a nivel de Selección de Honduras como en los distintos clubes que estuvo. Ahora, a sus 34 años, lleva un día a día cómodo que él mismo forjó.

En charla exclusiva con DIEZ, el 'Principito' recordó cuando lo "marginó" Luis Fernando Suárez en la Bicolor que acabó jugando el Mundial de Brasil 2014 y esos partidos inolvidables con las camisas de Olimpia, Puebla (México) y Leeds United (Inglaterra).

El también ex Cruz Azul mexicano y Real España, su última experiencia importante, se declara un privilegiado por haber representado a su país a casi todos los niveles posibles.

Ramón Núñez sale de retiro y es anunciado como fichaje del Mesquite Outlaws.

Reclama mayor apoyo para el fútbol menor para evitar malos papeles en las grandes justas. Estima que "el fútbol me dio mucho y yo traté de darle todo lo que pude".

LA PLÁTICA DE DIEZ CON RAMÓN NÚÑEZ EN DALLAS, ESTADOS UNIDOS...

¿Cómo le ha ido a Ramón Núñez?

Todo bien, trabajando y disfrutando la vida con la familia, más que todo eso.

Parecía que se había desaparecido del mapa, cuéntenos un poco de eso... estuvo en Real España, ¿qué pasó después?

Después se me dio la oportunidad de jugar para Fort Lauderdale Strikers, fue una temporada nada más en 2016...terminando esa temporada nos mudamos a Dallas con la familia, ya teníamos la casa acá y todo; la niña empezó la escuela, comenzamos a disfrutar la vida acá y nos quedamos. Salieron oportunidades fuera de Estados Unidos, pero en ese momento ya estaba decidido que si no salía nada acá me retiraba.

El 'Príncipe' Núñez porta la '10' en el nuevo club de la Major Arena Soccer League (MASL), los Mesquite Outlaws de Dallas, Texas. Fotos: Erick Mondragón.

Un retiro muy simple, no como quisieran muchos hondureños por su trayectoria, ¿por qué así?

Tal vez mucha gente dice que me retiré joven, pero logré casi todas las metas que me puse de niño...llegué a ser jugador profesional, jugué un Mundial, Olímpico, en ligas que se son y van a ser mucho más competitivas en los próximos años; disfruté mi carrera y estoy contento con lo que logré, ahora contento en el retiro también.

¿Esperaba algo en 2016 para seguir jugando o fue una resignación?

No salió nada en Estados Unidos, salieron ofertas fuera y yo, en ese momento, estaba preparado para quedarme acá; si me hubiese salido una oportunidad en la MLS me hubiera quedado, sí busqué pero no hubo suficiente oportunidad.

¿Buscó en FC Dallas o en qué equipo?

El representante con el que estaba trabajando en ese momento buscó en toda la MLS, hubo interés pero no lo suficiente para decir 'te damos un contrato'.

¿Fue campeón con Olimpia no?

Sí, fui campeón con Olimpia dos veces, pero fue antes del Mundial y jugar en Inglaterra, donde tuve una buena campaña. Seguí jugando a un nivel bueno, por ahí en su momento no jugué en la posición que destaqué cuando estuve jugando, tuve una lesión fuerte que sí me costó un poco recuperarme de ella, y varios factores que se fueron dando para que yo tomara la decisión de retirarme. Ahora estoy contento en Dallas viviendo con mi familia.

¿Se sintió triste o estaba decepcionado al no encontrar una oportunidad?

No me sentí triste, creo que tomé tiempo para reflexionar y ya el fútbol para mi no era el número uno; siempre lo dije, antes de empezar a jugar profesional, cuando dejara de amar y querer este deporte como lo hice en mis comienzos es que ya era tiempo.

De los equipos en que estuvo, ¿en cuál se sintió mejor?

Tengo aprecio por todos los equipos que me dieron la oportunidad, en Olimpia me sentí muy bien y tuvimos campeonatos buenísimos; en Puebla creo que fue la experiencia más bonita de todas; llego a un equipo que todo mundo daba por descendido, de mucho jugador joven y terminamos haciendo una campaña donde estuvimos a punto de llegar a una final y se nos quedó atrás por un par de minutos... la ciudad, el apoyo de la gente, la directiva y el 'Chelís' que quiere muchísimo a los jugadores. Fue la experiencia más linda que tuve en el fútbol, donde más disfruté; de ahí me fui para Inglaterra y disfruté muchísimo de los aficionados, cada partido con Leeds United teníamos a 35 mil personas, es algo que tampoco se vive todos los días y lo disfruté al máximo.

La etapa que Ramón Núñez vivió con Puebla es, según él, una de las más bonitas que recuerda de su dilatada carrera profesional.

¿El Mundial de Sudáfrica 2010 que representó para Ramón Núñez?

Para mí representó, como dije anteriormente, uno de mis mayores sueños como futbolista; fue un honor y un orgullo representar a Honduras y poder clasificar después de 28 años, la satisfacción y la alegría que le dio a un país son cosas que nunca se me van a olvidar. Obviamente que la emoción de nuestras familias fue algo que nos empujó y ayudó en todo el proceso, muchas veces me preguntan y la verdad son momentos inolvidables, es algo lindo que voy a tener en mi mente toda mi vida.

¿Le hubiera gustado ir al Mundial de Brasil? ¿Qué pasó?

Más que todo se habló de un cambio de generación que en mi punto de vista se hizo muy rápido, se usó bastante jugador joven que siempre es bueno, pero también se ocupa gente de experiencia para llevarlos; no digo que yo era el indicado, pero sí pienso que se dejó por fuera mucho jugador que hubiese llevado ese proceso.

¿Se sintió relegado?

Nunca se me dio la oportunidad cuando estuvo (Luis Fernando) Suárez, no sé el por qué ni las razones pero me marginó y uno ya no puede hacer nada en ese momento más que tratar de hacerlo mejor en su equipo y ahí quedó.

Ramón Núñez fue uno de los jugadores con más participación en el Mundial de Sudáfrica 2010. Esta postal corresponde al duelo inaugural que la H perdió con Chile. Rumbo a Brasil 2014 fue relegado por Luis Suárez.

En 2005, en Holanda, de ese generación solo sobrevivieron para llegar al Mundial de 2010 Erick Norales, Emilio Izaguirre, Jorge Claros y su persona...

Yo me sentía bien, estaba en una buena edad. Por esas cosas a veces no entendí por qué se me marginó de ese proceso, nunca fue mi deber meterme en temas del por qué no fui convocado... eso viene de la Federación, el entrenador y si se convoca a un jugador, feliz; sino, a seguir trabajando.

Hablando de selecciones, la Sub-20 de 2005, ¿qué fue esa experiencia, amarga o triste?

La clasificación fue bonita porque se clasificó sin fogueos, sin entrenamientos, concentrados en una sede que no es apta para una Selección y a pesar de todo eso se hizo un gran papel contra selecciones como Estados Unidos que tenía muchos jugadores en la MLS y contra México donde que estaba 'Memo' Ochoa de portero y muchos jugadores de primera división también...la clasificación fue algo bonito y se mostró lo junto que estaba ese grupo. Ya estando en los mundiales, y no solo hablo de este Mundial juvenil, siempre nos va a costar; primero, por los fogueos porque no hay suficiente apoyo para las selecciones menores, es algo que se tiene que mejorar, fue el gran fracaso y ya después de perder el primer partido como perdimos, empezando el Mundial de esa manera ya estábamos 'quebrados'. Son cosas que pasan a raíz de la falta de fogueos, pero bueno, una linda experiencia porque tampoco hay tanta gente que puede decir que clasificó a un Mundial juvenil.

¿Quién dio más, usted al fútbol o éste a usted?

Tanto yo como el fútbol. Me dio cosas lindas, no me quejó y estoy contento con muchas cosas que me dio en mi carrera; me dio la oportunidad de viajar a muchos países, de crear una vida con mi familia y una oportunidad de mostrarme frente al mundo...lo tomo de esa manera, el fútbol me dio mucho y yo traté de darle todo lo que yo pude.