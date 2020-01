Fabián Coito: “República Checa será una prueba para ver la evolución que hemos tenido"

Seguir a @kelvincoelloHN

Fabián Coito Machado, entrenador uruguayo de la Selección de Honduras, declaró en conferencia de prensa este jueves que Boniek García podría regresar a la Bicolor para ayudar en la eliminatoria. Habla del fichaje de Denil Maldonado en el Pachuca a quien recomendó.

El seleccionador explicó que se dividirá en su cuerpo técnico para trabajar en marzo con la Bicolor absoluta que enfrentará a República Checa y la Sub-23 que peleará por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Caso Henry Figueroa: “Seguimos conversando con Henry Figueroa, es gran ser humano. No estoy enterado a fondo de cuál fue la situación. Repito lo que dije: Primero que nada está la persona, es futbolista de Selección Nacional, es hondureño y el momento que está pasando y una vez superado el tema, será considerado en la medida de las posibilidades que lo permitan. Además que esté claro lo que ha sucedido”.

Partido ante República Checa: “He visto por supuesto los videos, ya lo hemos conversado, he armado una preparación preliminar del rival, es un equipo que ha clasificado a la fase final de la Eurocopa, un equipo muy duro, está clasificado en el ranking encima nuestro, tiene un juego muy directo, físico, atlético y con futbolistas que militan en buenos clubes europeos y por supuesto que será durísimo para nosotros. También será una linda prueba para manifestar esta evolución que hemos venido mostrando a la largo de este segundo semestre”.

¿Por qué un solo amistoso? “Cambia la exigencia del rival, las condiciones y por eso solo hemos pedido un solo partido para intentar hacer una buena preparación de cara a ese partido para sacar una evaluación de lo que podamos hacer en campo”.

Trabajos combinados mayor y Sub-23: “Lo vamos a manejar así: En la Selección mayor, voy a estar al frente de la preparación del juego ante República Checa. En la Sub-23, desde el 3 de febrero estaremos completos todo el cuerpo técnico y al momento de la mayor vuelvo con el profesor Urrútia y Josué Reyes para el juego ante República Checa. Miguel Falero estará al frente de la Sub-23 jugando los partidos porque yo estaré hasta que inicie el torneo porque después viajará a Miami para la preparación de la Selección Mayor. Pero queremos que cuando se trabaje sea de la mejor manera, respetando al futbolista e intentando que las fechas no alteren el rendimiento de ninguna de las dos selecciones”.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, junto al Alcalde Armando Calidonio y Jorge Salomón de Fenafuth.

Trabajos en 2020: “Habrá mucho trabajo, no en cancha, si en la preparación, imágenes de video con futbolistas como este viaje que hice a Houston, Texas, también con futbolistas de países cercanos donde me permita ir donde jugadores de países cercanos iré y en la preparación de partidos. La prioridad absoluta es la Selección Mayor sin descuidar la Sub-23 que es el futuro y dándole la mayor calidad en el trabajo y si se superponen compromisos y torneos, bienvenidos sean porque eso quiere decir que nuestra Selección está compitiendo en torneos internacionales”.

Legionarios para el Preolímpico: “La intención es contar en la Selección Sub-23 con el mayor potencial de ser posible para enfrentar este torneo. Dependemos un poco de la gestión y la eventual participación de los clubes dueños de sus fichas. Es un tema a nivel administrativo. Intentaremos trabajar con cierta coherencia, cierta seriedad que garantice a los clubes que para el futbolista será positiva y de crecimiento para ellos. Los clubes y la Selección Nacional debemos trabajar en conjunto para el beneficio del futbolista, no estar uno tirando de un lado y uno del otro. Por eso fui a conversar a Houston para ir apuntando que el futbolista beneficie al club y a los futbolistas”.

Base de jugadores de Lima 2019: “Por supuesto que tendremos una base de futbolistas que ya hay antecedentes con el torneo panamericano que han ido confirmando su participación en el torneo con los equipos, pero han aparecido futbolistas que me han llamado la atención que me han considerado”.

Boniek García puede regresar a la H: “Puede ser útil en determinados momentos en la Selección y sobre todo lo va a marcar su rendimiento en el Houston Dynamo. Por eso fui a hablar con Tab Ramos sobre lo que él piensa sobre Boniek García no solamente en sus condiciones como futbolistas, sino lo que él espera en el rol en el club. Fue alentador lo que hablé con Tab y tiene muchas expectativas en Boniek. Es un futbolista que con experiencia, buen rendimiento y habilitado para integrar la Selección, es bienvenido”.

Denil Maldonado y su recomendación en Pachuca: “He hablado con gente del Pachuca y les he dado mi opinión, pero quiero dejar claro que también he hablado con otros entrenadores y otros clubes por otros futbolistas y no se ha dado; no me considero que yo haya sido el factor clave en su fichaje. Todo se da por el rendimiento de Denil, su nivel, edad, proyección y calidad y a mí me parece muy bueno que vaya a trabajar con un buen entrenador como lo es Paulo Pezzolano y en un gran club y gran liga. Cuando ellos crecen nos vemos beneficiados todos y esperemos que crezca en todo y es bienvenido a la Selección”.

Sede de los juegos eliminatorios 2020: “Con respecto a las sedes para la eliminatoria 2022, nos vamos a manejar con San Pedro Sula y Tegucigalpa, cada una de las sedes tienen sus fortalezas y vamos a buscar aprovecharlas en cada partido dependiendo de cada momento y son dos ciudades que perfectamente pueden albergar a la Selección Nacional”.