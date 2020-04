Tyson Núñez confiesa cuándo y con qué camisa se retirará y el momento más triste con la "H"

En una amplia charla DIEZ vía Instagram Live, Milton Omar "Tyson" Núñez confesó que este será su último año como jugador profesional, repasó su trayectoria, su paso por el fútbol inglés y hasta de su decisión de incursionar en la política con el Partido Nacional.

Jugadores que Olimpia trató de fichar hace varios años y se quedó con las ganas

Desde su casa en Sambo Creek, cumpliendo la cuarentena por la pandemia de coronavirus Covid-19, dijo que cumplirá su sueño de colgar los botines con el equipo de sus amores.

"Este es el último año que juega Tyson Núñez, el coronavirus nos tiene guardado sin ir a las cachas y está complicado, pero tomé mi decisión al regresar a Honduras", .

Tyson inició debutó a nivel profesional en 1991 con el extinto Deportes Progreseño. En octubre cumplirá 48 años y ya decidió con qué camisa se retirará.

"Yo inicié en las reservas del Victoria, pero nunca tuve la oportunidad de debutar, a lo largo mi carrera dije: como no pude debutar, entonces me retiro en Victoria. Es un equipo con el que simpatiza mucho la familia, crecí viendo a mi tío jugar allí, luego estuve en la reserva y ahora juego con mi hijo".

Su paso por Uruguay

Núñez saltó al extranjero en 1997 para jugar con Comunicaciones de Guatemala. Estando allí, en una visita a Puerto Barrios escuchó el nombre de Punta del Este y le dijo a su pareja que un día estarían allí. Un año después lo fichó el Nacional.

"Uruguay para mí representa mucho, Lo que es Nacional y la gente muy servicial. Si bien es cierto es un país pequeño, todo mundo se conoce, fue lo mejor, conviví en la gente. Muchos amigos son del equipo contrario (Peñarol). Con los compañeros todavía nos comunicamos, mantenemos el grupo. Agradecido con Dios que me llevó a un lugar donde pude demostrar que en Honduras hay fútbol y que tampoco hay que tener estatura para triunfar. Decían que es pequeño, es centroamericano, es hondureño".

Con la camisa del Albo, Tyson ganó dos títulos y reconoce que allí vivió su mejor momento. También lo que le dijo un compañero cuando lo conoció.

"Creo que sí, que fe mi mejor momento. Me gané el cariño de la gente. Todos esperaban a un Tyson de 1.90, musculoso, querían ver al boxeador. Un compañero me dijo: y venimos viendo esta papadita", recordó entre risas.

Núñez aprendió allí a tomar mate. "Si lo tomo, ya sea argentino o uruguayo. Lo hago diferente, no se le encuentra sabor al inicio, pero de repente te va gustando".

El mejor gol de su carrera

Difícil pregunta para Milton Omar Núñez, a quien muchos recuerdan por el golazo de chilena a con la Selección de Honduras ante Panamá en el Estadio Nacional.

"Tuve la bendición de esta siempre frente al arco y anotar. Muchos hablan de la chilena, pero a nivel de quipo hay varios goles: uno de volea que le anoté con Olimpia al Real España en San Pedro Sula. Hubo otro en Uruguay en una pared arranco desde el área nuestra y se la pude anotar. Hay varios", agregó.

Su paso en la Selección de Honduras

Tyson estuvo en varios procesos de Selección y dice que vestir la "H" en el pecho le abrió muchas oportunidades.

"Llegar a una Selección para uno es algo bonito. Es la mejor vitrina para un futbolista, todos queremos llegar allí. Me dio la oportunidad de llegar a un equipo, de trascender a pesar de la estatura. Hoy nos damos cuenta que no es la estatura para tener éxito. Para mí fue un orgullo vestir la camisa de Honduras".

Pese a su estatura, Tyson Núñez anotó goles goles de cabeza. ¿Quién saltaba más, Tyson o Pavón? Le consultaron.

"Pavón decía que yo, pero yo le decía que era él. Pese a mi estatura tengo buen resorteo, pero no era explosivo. Yo hacía lo que me salía mejor", dijo.

El momento más triste en el fútbol

En las eliminatorias al Mundial de Corea-Japón 2002, Honduras hizo un gran papel, pero al final no consiguió el objetivo de clasificar. Tyson recuerda ese momento como el más triste que vivió.

"Fue la eliminación del 2001. Fue un momento complicado, donde pese a hacer un buen papel en el hexagonal quedamos eliminados por la derrota ante Trinidad y Tobago en San Pedro Sula. Ese fue el momento más triste que viví en el fútbol".

Tyson recueda que no pudo estar en el campo aquella amarga tarde en el Estadio Olímpico por una lesión de esguince grado dos en Uruguay.

"No digo que hubiesen sido diferentes las cosas, pero veníamos de vencer a Estados Unidos. Esa semana vivimos demasiado triunfalismo, la gente creía en el grupo, hasta los periodistas decían: vamos para el mundial. Pero no se dio así, sabrá Dios por qué. Luego se hablaron muchas cosas negativas, que al día de hoy me parecen inconcebibles. Que un jugador que tiene un ahelo, un sueño haga algo así y que al final por no ir a un Mundial la gente diga que los jugadores se vendieron. No concibo eso, perdimos, perdimos. Ese fue un momento triste y también no haber ido a un Mundial".

Honduras regresó a una Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. Pero Tyson no fue considerado en el proceso de Reinaldo Rueda. El experimentado jugador cree que por estar militando en Guatemala.

"Yo jugaba en Guatemala, no en Honduras o fuera de Centroamérica. De repente tuvo que ver eso, algunos técnicos ven el fútbol guatemalteco como cualquiera.

Tenía comunicación con el profesor Rueda, incluso me llamó para el juego con Jamaica y al final no me pudo llevar. Necesitaba delanteros, pero de pronto pude haber tenido la bendición de llegar por el trabajo que se venía haciendo".

Su incursión en la política

En enero de 2020, el ahora jugador del Victoria anunció su candidatura como diputado al Congreso Nacional por la fórmula que encabeza Ricardo Álvarez en el Partido Nacional. Esto le trajo una lluvia de críticas. ¿Por qué en ese partido?.

"Si hubiera querido incursionar ante en política lo hiciese hecho desde hace muchos años y de igual forma con el Partido Nacional. No había querido participar porque para esto hay que estar en un solo lugar. Hoy creo que es el momento, de pronto muchos dirán que no el mejor por la política en el país, pero hay formas de buscar cambios. El fútbol es lo que me tiene acá y por el apoyo de la gente. Es algo complejo, pero vas aprendiendo y tampoco es que me voy a desligar del fútbol. Voy a seguir viendo jugadores para poderlos recomendar, no solo política. De pronto es un momento crítico en la política, pero yo digo que siempre hay cambios y yo quiero ser parte de ese cambio".

En uno de los comentarios, le dijeron que "si apoyas al Partido Nacional es como que te le des vuelta al pueblo". Tyson respondió sin tapujos.

"No creo que sea eso. No tengo por qué dármele vuelta al pueblo, yo no estoy renunciando a ser un hondureño. Si me voy a meter en política es para hacer cambios. No soy un traidor".

Su objetivo al llegar a un puesto. "Si yo llegara al Congreso Nacional aportaría mucho al fútbol, llegar a los lugares más vulnerables. Tengo confianza que las cosas se pueden lograr porque todos queremos un cambio. No he llegado y mi critican, que lo hagan después, que digan si hizo o no hizo. Ya estando allí las cosas serán diferentes. Yo no me olvido de donde vengo, de una familia humilde, pobre. Creo que por haber nacido en una familia humildad creo que todos estemos bien, si yo estoy bien quiero que mi hermano, mi amigo y vecino viva igual".

Lloró al ver una foto de la Selección de Honduras

Al exseleccionado le mostramos una serie de fotos de su trayectoria y habló de cada una de ellas.

En la primera se observa una donde tiene 8 o9 años. En la segunda es cuando se graduó de la secundaria.

"¿Dónde consiguieron esas fotos?. Estaba saliendo del colegio, había sacado el bachillerato. Para los que no sabían, Tyson no solo pateaba pelota, también sacó un bachiller en Ciencias y Letras. Estudié en el San Isidro y luego me gradué en el Superación del Norte".

La tercera fue la imagen del festejo de un gol ante Estados Unidos en el triunfo en Washington. La cuarta de su participación en DIEZ-TV durante el Mundial de Rusia 2018. Allí compartió con Rambo de León y Dany Turcios.

La última, la plantilla de Honduras que derrotó a Estados Unidos en el RFK y sus lágrimas rodaron.

"El día del 3-2 en Washington. Cada vez que veo esa foto son lágrimas que vienen. Era un buen momento que vivíamos como Selección, como futbolistas. Éramos un gran grupo, un gan equipo y la gente nos recuerda. Fue un momento emotivo, al ver la foto me da emoción. Lástima que no fuimos al Mundial, sabrá Dios por qué, pero al final seguimos como hermanos", cerró.