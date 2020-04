Las 20 cosas que debés saber de Reinaldo Rueda, el colombiano que se hizo hondureño

Hablar de Reinaldo Rueda es hacerlo de un personaje lleno alegre, prudente y muy sensible. El técnico colombiano llegó a Honduras para tomar las riendas de la Selección Nacional y llevarla al Mundial de Sudáfrica 2010. Logró lo que parecía inalcanzable.

FIFA publica su nuevo ránking y la Selección de Honduras no se mueve

Tras casi cuatro años en Honduras, entre 2007 y 2010, el timonel cafetero vivió muchas cosasy se ganó el cariño de la población catracha.

Hay tantas vivencias en el peregrinaje de Rueda por suelo patrio que, quizás, mucha gente no conoce y hoy en DIEZ se las contamos.

Hombre de fe 'aficionado' del Vida en la Liga Nacional... En algún dijo que le gustaría dirigir a los cocoteros.

Reinaldo Rueda Rivera es un hombre muy querido en Honduras. Su carisma cautivó a quienes aman al 'deporte rey' en el país.

LAS 20 COSAS QUE NO SABÍAS QUE REINALDO RUEDA



Padre de familia: Tiene dos hijas y un varón: Alejandra, Carolina y Juan David.

Trabajador incansable: Trabajó en un asilo cuidando ancianos, bañándolos, limpiándolos y dándole medicamentos.



Quiso ser jugador: Fue capitán de la Selección de su colegio y lo hacía de centrodelantero... Después lo intento como defensa central ya que no era muy rápido.



Religioso: Devoto de la religión católica.



Club Vida: "Cuando me retire vendré a vivir a La Ceiba y a dirigir al Vida", confesó el empresario y presidente vitalicio de Real España, Mateo Yibrín, que su amigo Reinaldo Rueda le dijo hace algún tiempo. "He dicho por muchos años lo del Vida por un afecto especial", manifestó el DT colombo-hondureño con motivo de su visita de 2019 con Chile.

La Ceiba era una de sus ciudades favoritas en el país. Ahí llevó a la Selección de Honduras y también fue con Ecuador.



Autodidacta: estudió la licenciatura en Educación Física y Salud en la Universidad del Valle; además realizó un postgrado en la Universidad de Colonia, en Alemania.



Un DT 'top': Rueda fue escogido como el noveno mejor entrenador del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) en el 2010.



Menor tiempo dirigiendo: Independiente de Medellín (DIM), en 2002, fue su experiencia más corta como estratega. Estuvo solo cuatro meses al mando de mayo a septiembre.



Esquivó la muerte: En diciembre del 2009, Reinaldo Rueda sufrió un aparatoso accidente vehicular que pudo costarle la vida mientras se encontraba en Suiza.





Fanático de la música: Le gusta mucho el vallenato y tomó clases de acordeón en su paso por Honduras con un compatriota suyo.



Comida favorita: Es amante de los mariscos.



Libro favorito: ‘¡Bien hecho!’, de Ken Blanchard.



Profesión que soñó: Pese a su éxito como entrenador, Rueda aseguró que de no estar en los banquillos le hubiera gustado ser médico.