Luis Suárez: "La chilena de Juan Carlos fue increíble, pero me da tristeza recordarla"

En un Live con DIEZ en Facebook y YouTube, el técnico colombiano Luis Fernando Suárez recordó su paso por la Selección de Honduras, el Aztecazo y la tristeza que le da cuando se le viene a la mente la chilena que anotó Juan Carlos García.

Suárez inició contando que hablando de cómo vive en Colombia el confinamiento por la pandemia de coronavirus. Asegura que lo que más extraña es el tiempo con su su primer nieto.

"Uno se da cuenta de las banalidades, las cosas superfluas que no tienen importancia, de salir solo por salir, porque quiere mostrarse, vas a un lugar y pides cosas estrafalarias y ahora estás en la casa con una camiseta y vives tranquilo con ello. A veces eso es importante. Si se extraña la socialización y es bueno. En mi caso recién soy abuelo por primera vez y eso es lo que más extraño, no es salir a la calle, sino el hecho de no poder estar viendo a mi nieto en cuerpo presente".

Recuerda el "Aztecazo"

Bajo su mando, Honduras se clasificó con mayor con más tranquilidad a la Copa del Mundo de Brasil 2014 y conquistó el histórico Aztecazo al vencer 2-1 a México en su propia casa.

"Fue una historia muy linda. Aparte lo que hicieron los muchachos para ese partido contra los mexicanos en cancha ajena, de la manera cómo lo afrontaron, el carácter, la personalidad y e deseo de representar bien al país fue único. Lo que debo hacer es agradecer a los muchachos que estuvieron y por la manera que se vivió, lo que hicieron y la forma que respondieron", dijo.

Reconoce que el Aztecazo lo marcó, pero también le dejó una sensación agradable por lo que representó vencer al Tri.

"Se sentía cuando estábamos allí la mirada del mexicano que decía: "esto va a ser 'facilisimo' lo que se va a dar en este partido. El ganarles en campo propio, que solo Costa Rica y nosotros lo hemos logrado, le deja a uno una sensación muy agradable por todo lo que conlleva eso".

¿La clave para ganarle a México? Dice que desde que se concentró el equipo en Fort Lauderdale sintió que podían conseguir el triunfo.

"Yo no sé por qué razón estaba seguro que el partido o ganábamos. La forma en que el equipo entrenó en Estados Unidos, cuando llegamos vi al equipo muy seguro. Por eso no me extrañó que hayamos ganado. Cuando nos hicieron el gol, sentí un desazón, pero por como lo veía dije: este equipo es capaz de empatar y ganar. Iniciando el segundo tiempo llegaron esos dos goles, yo no vi como México pudiera ni siquiera empatarnos, mucho menos ganarnos. Estuve muy seguro".

En DIEZ le mostramos la postal donde tras el juego todos los jugadores festejaban, pero él lucía sereno.

"Lo que más me gustó, lo voy a decir y espero no suene pedante porque no lo es, fue la sensación de impotencia del mexicano, que estaban completamente seguros que nos iban a ganar y que uno en esa cancha llena salga con la frente en alto y sonriendo, es una buena sensación. Ojalá no suene a prepotencia pero era bueno sentirlo, al final sentí mucha alegría".

Le da tristeza recordar el gol de Juan Carlos García

A Suárez le recordaron el golazo de chilena que marcó Juan Carlos García ante Estados Unidos en el Estadio Olímpico y su rostro tras ese tanto. Pero remarcó la tristeza que hoy le genera repasarlo.

"De incredulidad. Fue un gol increíble, no lo creía. Pero me da tristeza recordarlo por lo que pasó después. Son dos personas a las que les tengo mucho cariño, que ya no están, y en determinado momento no les agradecí lo que hicieron por mí. Cuando supe de las muertes de Juan Carlos y Arnold Peralta lloré de tristeza. Lloré también porque no les pude decir gracias por todo lo que le dieron, a uno le debe queda la sensación de ser agradecido".

Recordó que cuando terminó el Mundial de Brasil, agradeció a los jugadores a través de los medios y lo volvió a hacer. "Hoy aprovecho para decirles que si no hubiese sido por ellos, yo no soy lo que soy. Decirlo hoy para mí es importante, hacerlo después de haber llorado la muerte de Juan Carlos y Arnold", cerró.