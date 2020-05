Ricardo Canales recordó el cambio de camisa con Iker Casillas: "Lo miraron tan raro"

El portero del Vida Ricardo "Gato" Canales se volvió a referir al cambio de camisa con Iker Casillas tras la derrota de Honduras 1-0 ante España en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El cancerbero confesó que la camisa al arribar al país se la regaló a un tío, a quien se la había prometido en caso de conseguirla.

"Esa camisa se le regalé a un tío. Le dije que si la llegaba a conseguir se la iba a dar. ¿Cuánto cuesta hoy? No sé. En ese momento un directo del Motagua que andaba allá me ofreció 4 mil dólares, todos me dijeron: agarrálos", recordó en entrevista al programa Sin Anestesia.

Y continuó: "Quisiera aclarar algo: Lastimosamente fui muy criticado por ese cambio de camisa, creo es parte de la ignorancia. A nivel del mundo todos cambian camisas. Todos dicen que yo corrí. El partido terminó con la jugada en el lado de Honduras, Iker estaba en el otro marco y se vino para donde estábamos nosotros. Me dolió, porque lo miraron tan raro, fuera de lugar que yo pudiera cambiar una camisa".

Canales aclaró que no corrió hasta donde Iker y que el cambio lo hizo porque lo tenía cerca.

"Al final en los reportajes que han salido todo mundo cambió camisas en ese partido. Les he dicho: apuesto mi sueldo si me muestran el video donde yo corro hasta donde Casillas. Iker cambió conmigo cuando venía hacia nosotros. Fue algo que se dio, estaba a 10 pasos de mí".

¿Te molestó que dijeran eso? Le consultaron. "El comentario fue bien pesado. Vino de alguien que a nivel de Honduras todo mundo respeta como periodista y aspirante a la presidencia. Eso duele, porque todos cambiaron camisa y hay malestar que yo lo haya hecho. Ahora todo mundo va a recordar ese episodio cuando está mal contado".

Por último, confesó que hubo alguien de la Bicolor ese día que cambió dos camisas y recordó lo que ocurrió con Johnny Palacios en los Olímpicos.

"No me gusta contar interioridades, pero hubo alguien que cambió dos camisas. Yo dije: ahora es que cambiar una camisa es pecado. Mataron a Johnny Palacios cuando cambió con Neymar", cerró.