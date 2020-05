Fabián Coito sobre convocar naturalizados: "Si cumplen los requisitos, ¿por qué no?"

Fabián Coito, técnico de la Selección de Honduras, desde Uruguay habló sobre las diferencias del futbolista catracho con el charrúa y se mostró abierto a la posibilidad de convocar naturalizados.

¡Solo tres se parecen! Así lucen las selecciones de Honduras y Costa Rica en el PES 2020

"Uno es lo que ha vivido. Por lo tanto cada persona es fruto de su país, de su cultura, la forma que tiene de manejarse el país. Con la parte futbolística, lo que veo es que el uruguayo, casi de toda Commebol, el comienzo de la vida como futbolista inicia muy temprano. Desde niño comienza a competir, a tener ganas de prepararse e intentar ganar los partidos del domingo. Lo que he visto en Honduras y a nivel de Centroamérica es que el inicio es un poco tardío", inició contando en charla con Líderes del Fútbol HN.

Y agregó: En Commebol un torneo Sub-23 son todos jugadores de primera, muchos en el exterior y un buen torneo es dar un paso a la Mayor. En Honduras gran parte de la Sub-23 están recién consolidándose en primera, vienen más atrás producto de muchas cosas. Eso retrasa la maduración del futbolista".

Coito tiene muy claros los objetivos al frente de la Bicolor. Pero quiere ir más allá.

"Tengo claro que el gran objetivo del fútbol profesional es ganar partidos, lograr los objetivos y para eso hay que prepararse. Pero creo que se puede ir ganando y generando una idea, que cuando venga el recambio haya algo al que el futbolista joven se integre. Mi objetivo está en este Mundial. No me distraigo prensando en otra cosa, pero tenemos como objetivo formar y creemos que lo podemos lograr. Me gustaría, el día que me toque partir, dejar huella. Si me voy con el objetivo logrado, si quedó algo, si hay recambio permanente, si hay entrenadores que se han capacitado, me iría contento".

En Honduras actualmente hay jugadores extranjeros que están cerca de nacionalizarse. ¿Ha pensado en tomarlos en cuenta? Le consultaron a Coito y fue contundente.

Yustin Arboleda habla de la posibilidad de naturalizarse y sumarse a la "H"

"Puntualmente no hay son muchos, pero si son un aporte como no. Si cumplen todos los requisitos, por qué no. Si refuerzan el rendimiento de la Selección, aparte es algo que nivel del mundo ha ido evolucionando: hace muchos años considerar un extranjero parecía como una traición para los jugadores nacidos en el país".

"Hoy aquellos jugadores que cumplen con los requisitos, si desde el punto de vista futbolístico son un aporte por qué no considerarlos. En ese sentido no tendría ningún problema", cerró.