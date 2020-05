Hernán Medford: "Puedo firmar que si vuelvo a agarrar la selección de Honduras, la clasifico al Mundial"

Siempre punzante y directo, Hernán Medford dice las cosas como la piensa y con respecto su paso por la selección de Honduras responsabiliza al extinto presidente de la Federación de Honduras, Rafael Callejas, de cortar su proceso con el cual está convencido pudo haber llegado a Rusia 2018.

Aún y con su mala experiencia donde solo pudo obtener dos triunfos en una Copa de Naciones (contra Belice y Nicaragua), Medford aún guarda la esperanza de volver algún día a sentarse en el banquillo de la Bicolor, así lo ha dicho en una entrevista que ha brindado a DIEZ a través de sus plataformas de Facebook Live y Youtube.

"Estoy claro que algún día volveré a una Selección Nacional, con el currículum que he hecho tendré esa oportunidad acá en Centroamérica. En mi país no se me dio la oportunidad porque cuando me fui no fue por problema deportivos, sino algún tipo de inmadurez porque siendo entrenador de selección a los 37 años no era fácil, lo acepto, pero algún día volveré", comienza diciendo sobre su experiencia a nivel de selecciones.

Hernán Medford apenas logró dos triunfos con Honduras y fue despedido antes del tiempo acordado con Fenafuth,





Al referirse a su repentina salida con la H en diciembre de 2014, afirma que "allá en Honduras porque ya me habían hecho la cama ciertas personas que están y algunos que en paz descanse (se refiere a Callejas) porque hay que respetar a las personas que ya no están, pero que tomaron decisiones y hay uno que me estaba moviendo el piso por debajo (se refiere a Jorge Luis Pinto) ustedes saben quién es y no diré nombres, pero ese camerino lo tenía bien acomodado, bien listo porque no venía bien por los manejos que había tenido y sabía que con esa selección podía haber clasificado (al Mundial)", recuerda.

Y sigue: "Cuando me fui les dije que era difícil que clasificaran porque cortan procesos y al final pasó, pero yo seguiré y soñaré con algún día volver a dirigir la selección de Honduras ¿por qué no?".

¿Se quedó con esa espinita? "Yo puedo firmar que el día de mañana que yo agarre a la selección de Honduras, la clasifico para un mundial porque sé la calidad de futbolista que hay allá, yo la clasifico", insiste.

Sobre el colombiano Jorge Luis Pinto, quien fracasó en su intento con la Bicolor pese a ser el DT mejor pagado en la historia del país, asegura que "al señor Pinto lo respeto como entrenador, en Costa Rica hizo historia, pero no como persona, no lo respeto", afirma Medford porque lo culpa de haberle "movido el piso" mientras él era seleccionador.