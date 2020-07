Roger Rojas confiesa el motivo por el que Jorge Luis Pinto lo excluyó de la Selección de Honduras

El delantero hondureño del Deportes Tolima, Roger Rojas, se alista para la reanudación del fútbol en Colombia y desde allá, confesó el motivo por el que Jorge Luis Pinto lo excluyó de la Selección de Honduras.

Rojas comenzó contando sus objetivos a corto plazo en el fútbol cafetero.

"Me quedan seis meses de contrato y mi objetivo ahora es hacer un buen semestre, tratar de hacer hacer las cosas bien porque mi hija va a nacer aquí en Colombia. Quisiera seguir más tiempo aquí, ya sea en Deportes Tolima o buscar un club aquí mismo en Colombia, porque estarse moviendo ya con hijos es difícil. Cuando fui a Arabia y a México solo fui con mi esposa, pero ya ahora con hijos estarse moviendo no es muy bueno", dijo en entrevista a Deportes TNH.

Otro de los objetivos del Ro-Ro es la Selección de Honduras. Espera ganarse un cupo en el proceso de Fabián Coito rumbo a Qatar 2022.

"Me estoy jugando el último cartucho que es Qatar 2022. Ojalá pueda hacer un buen torneo aquí en Colombia para poder estar en la Selección y ganarme un cupo definitivo, porque yo estoy un partido, pasan dos años o tres años y me vuelven a llamar. No crea. para uno de jugador es difícil cuando no le dan continuidad. Tengo que ganarme esa continuidad en la Selección.

El motivo por el que Pinto no lo volvió a convocar

El exatacante del Olimpia también confesó la plática que tuvo con Jorge Luis Pinto y la drástica decisión que tomó el cafetero.

"Cuando yo estaba en el Necaxa, el profesor Pinto me convocó para un partido y el club no me quiso mandar porque tenía una lesión, el profesor me mandó a decir que nunca más me iba a llamar y el hombre lo cumplió. No me volvió a llamar".

Rojas habló con el estratega y le explicó lo que ocurría, pero este no entendió de razones. "Yo le dije; profe, tengo un problema en el talón, además hay una final de ascenso que de hecho el equipo me estaba cuidando, porque me querían poner de titular. Hasta anoté en esa final de ascenso, valió la pena el cuido, pero el profesor Pinto se molestó y nunca, nunca me llamó".

Extraña ser campeón

Tolima reanudó días atrás los entrenos. Rojas dice que el entrenador le ha dicho que confía que será un buen torneo para él.

"Ahora empezamos de cero, conozco a los compañeros. El profesor ha hablado conmigo y me ha dicho: Ro-Ro, este va a ser su semestre. No digo que voy a ser titular, porque sería un mentiroso, lo que tengo que hacer es trabajar para ganarme esa opción de ser titular. Cuando vine de Azerbaiyán no venía con ritmo de juego, casi no tuve mucho fútbol allá. Pero ahora comenzamos de cero después de cuatro meses".

Su objetivo y el del club es el título del torneo colombiano. Roger Rojas dice que extraña esa sensación de ser campeón.

"El objetivo aquí en Deportes Tolima es ser campeón. Y la verdad, extraño ser campeón. Estaba viendo un documental del Santa Fe y ahora pasaban el de Millonarios. Yo en Olimpia siempre peleaba por campeonatos, gané nueve títulos y extraño esa sensación, entonces quiero ser campeón en el extranjero, quiero portar mi bandea de Honduas y decir, un hondureño pudo ser campeón también en Colombia. Ojalá se nos de, aquí hay un buen equipo. Estoy contento de estar aquí, espero hacer un buen semestre para poder continuar en este fútbol, estoy aprendiendo mucho", cerró.