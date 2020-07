La visita de Marcelo Bielsa a Honduras: Intentó pasar de incógnito en un centro comercial, pero lo descubrieron

Marcelo Bielsa es el técnico de moda en Europa tras conquistar el ascenso a Premier League de Inglaterra con Leeds United. El timonel argentino visitó Honduras en el 2003 con la albiceleste para disputar un partido amistoso ante la Bicolor y dejó un par de anécdotas.

La federación argentina (AFA) se contactó con Miguel Lemme, entonces técnico del Marathón, y este les recomendó a Rolin Peña, para que le apoyara con toda la logística a su arribo al país.

Peña habló con DIEZ y contó detalles que pocos conocen de la figura del "Loco" Bielsa. La relación que entablaron y hasta compartió algunas historias.

"Primero felicitarlo por ese logro. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino con Argentina para jugar con Honduras. En ese equipo venían jugadores importantes que después sobresalieron en Europa como "Lucho" González, D'Alessandro, los hermanos Milito y Saja. A Honduras la dirigía Chelato. Me tocó adenterlos, me solicitaron la cancha y la sede y se las prestamos", contó.

Honduras perdió 3-1 en el césped del Olímpico. Anotaron Diego Milito, Luis González y Mariano González para los gauchos. Para la Bicolor descontó Saúl Martínez.

¿Es un Loco?

"¿Por qué 'Loco'? Porque algunas respuestas que doy no coinciden con las que normalmente se dan. Es un apodo que está justificado y obedece a exageraciones de mi comportamiento", así respondió Bielsa una vez que le preguntaron sobre el sobre nombre.

Rolin Peña tiene un concepto diferente del estratega hondureño. Lo define como un apasionado del fútbol y un estudioso incansable.

"Es un tipo de un gran nivel cultural y moral muy alto, muy respetuoso. Compartimos en Miami después de un Honduras Chile, habla con sencillez de este deporte. Ama, vive y es estudioso del fútbol. Que bueno que se le dio ese logro importante, siento que él no prioriza el resultado, sino las formas de juego y de trabajar".

Intentó pasar desapercibido en un centro comercial

Antes del juego ante Honduras, Bielsa visitó con Peña las instalaciones del Estadio Olímpico. Al salir del lugar, le pidió que lo llevara a un centro comercial para hacer algunas compras.

"Yo le dije: disculpe, profe, si vamos aun centro comercial va a entrar, pero no sé a qué hora saldrá, la gente se va a volver loca cuando lo vea".

Al ahora estratega del Leeds United no le importó, pero tomó medidas de precaución para evitar que lo reconocieran y se e desplazaron hasta el Mall Multiplaza.

"Se puso una camiseta blanca encima del uniforme de concentración y una gorra sin logo, pasó desapercibido en algún momento, pero al final lo reconocieron. Tardamos dos horas en salir del lugar", recordó.

El café y lo que encontró en la habitación de Bielsa

Antes del encuentro, Bielsa invitó a Rolin a tomar un café en el hotel donde encontraban concentrados. Luego de una charla, el timonel lo invitó a subir a su habitación y se sorprendió de lo que encontró.

"Entré la habitación y miré toda la información que tenía de Honduras, fue impresionante. Solo era un amistoso, pero conocía a los jugadores, sus movimientos, tenía 10 videos y muy claro cuales eran los integrantes de esa selección. Manejaba los conceptos Chelato, lo conocía bien. Tenía en su pizarra algunas anotaciones, hasta de imprudente le hice algunas preguntas y él respondió".

Rolin lo define como un "pragmatico y estudioso" al que "lamentablemente no ha sido constante ganando títulos".

Jugó un inter-escuadras 11 vs. 8 contra Marathón

El día después del partido, la selección de Argentina entrenó de nuevo en la sede del Marathón y Bielsa pidió jugar un interescuadras con el equipo verdolaga para hacer jugar a los que no vieron acción.

En total eran 8 los futbolistas argentinos que no vieron acción ante Honduras, Lemme le dijo a Bielsa que le iba a prestar jugadores, pero este dijo que no. Al final se jugó 11 contra 8.

"Se hizo una hora de fútbol y al final nos ganaron 2-1.Verlo trabajar a él, ers como estar en una oficina bien diagramada, con muchas cintas, con muchos conos. Nos deslumbró en ese momento, porque aquí todavía no se trabajaba así".

La llamada para felicitarlo tras el título de Marathón del Apertura 2008

La relación de amistad de Peña con Bielsa sigue hasta el día de hoy. Aunque perdió el contacto con el estratega cuando este se fue a Inglaterra.

Rolin recuerda la sorpresiva llamada que este le hizo después del gol de Mario Berríos al Real España en la final Apertura 2008 y las palabras que le dio.

"No se me olvida lo que me dijo: le ganaste la final a mi máximo ídolo, a Marito Zanabria (excampeón con Newell's Old Boys). Estoy triste por un lado, pero te llamaba por ese logro", cerró.