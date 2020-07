Fabián Coito sobre la octagonal de Concacaf: “Nos va a beneficiar si competimos como deber ser y con futbolistas en alto nivel”

Fabián Coito Machado, entrenador de la Selección de Honduras, analizó el nuevo calendario de Concacaf donde la Bicolor comenzará a competir hasta junio del 2021 cuando arranque la octagonal final. Habla de las plazas complejas que le tocará visitar rumbo a Qatar.

Sobre la decisión de Concacaf para definir el formato argumentó: “Es del mismo nivel para todos, no deja de ser un torneo duro. El camino al Mundial que debemos recorrer es de 14 partidos, habla de premiar la regularidad de las selecciones con mayor confort”, mencionó.

Sobre el hecho de no jugar una fase previa y estar directo en la octagonal, Coito habla de los beneficios y oportunidades. “Diferir el tiempo del comienzo para nuestra eliminatoria, obviamente que nos beneficia, pero eso nos va a beneficiar si iniciamos el camino y si competimos como debe ser y si los futbolistas están en el mejor nivel posible. Por lo tanto creo que tenemos que aprovechar al máximo el tiempo”, afirmó a TVC.

Pero Honduras está lejos de reactivar la liga, algo que a Coito le preocupa. “Todos queremos que vuelva el fútbol, pero lo primero que pensar es en los futbolistas, no hay que pensar ni en los contratos de los jugadores, ni la televisión, ni calendarios; hay que pensar en el verdadero protagonista que es el futbolista. ¿Cuánto necesita? ¿Cómo va a competir? ¿Cómo es el torneo? Este ha sido un año anormal, por lo tanto no exprimir al verdadero protagonista que es el jugador de fútbol”.

Fabián está en Uruguay y se marchó cuando inició la pandemia, no tiene fecha de regreso porque los aeropuertos están cerrados pero dice que está trabajando mejor en su país. “Con gusto estaría en el país, no depende de mí, sino de las posibilidades de viaje y poco podría estar haciendo. Yo le estoy dando más provecho a mi estadía acá, mirando entrenamientos y partidos, hablando con entrenadores que en Honduras que no hay actividad”.

Sobre los rivales que tendrá en la octagonal, así los definió Coito: “Deberíamos analizar las selecciones por sus futbolistas, no tanto por su expresión porque la preparación para ellas apenas va a comenzar, si las observamos en cuanto a los jugadores, dónde compiten, hablamos de selecciones duras donde las localías pesan. México por su estadio, Estados Unidos porque puede llevarnos a varios lugares y no hay una gran experiencia porque rotan las ciudades, las dificultades de Jamaica ya las conocemos, Costa Rica tiene un estadio que es rapidísimo y cada uno tiene sus fortalezas como las tenemos nosotros”, contó el seleccionador hondureño.