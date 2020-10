Fenafuth confirma que Honduras contará con los legionarios para enfrentar en noviembre a Guatemala

La Fenafuth se dio cuenta que sin los legionarios, es imposible hacer caminar a la Selección Nacional, pues el jugar en equipos de mejor nivel que nuestra liga, ayuda en el rendimiento. Es por eso que para el encuentro amistoso del 15 de noviembre (11.00 am) ante Guatemala, Honduras llegará con todo su plantel.

Jorge Salomón, presidente de Fenafuht, explicó que se tomó la determinación de enfrentar a Guatemala, por la cercanía que existe y para evitar los movimientos largos en medio de la pandemia del coronavirus. El equipo seguirá concentrándose en el hotel del Proyecto Goal de Siguatepeque, Comayagua.

“Estuvimos analizando algunas opciones para realizar estos partidos y creímos que en estos momentos, por las condiciones sanitarias lo mejor es jugar cerca de Honduras y aprovechando que también tenemos las instalaciones en Siguatepeque que nos ayudan a aislar a la Selección para poder tener un trabajo en la pandemia, hablamos con el profesor Fabián Coito y decidimos jugar con gente de la zona”, explicó Salomón en entrevista con DIEZ.

Luego agrega: “Hablamos con la gente de Guatemala para jugar en su casa en la fecha FIFA de noviembre para que este sea un compromiso de preparación de ambas selecciones y que los jugadores se vayan conjuntando y poco a poco irnos preparando para la final de la Liga de Naciones de Concacaf que tenemos en junio del próximo año”, dijo el federativo.

La Bicolor solo tendrá un amistoso, pues la idea del entrenador Fabián Coito y su equipo de trabajo, es dosificar las enseñanzas en el grupo que ha venido trabajando, pues para este compromiso serán los legionarios de la MLS, posiblemente Sudamérica y Alex López de Costa Rica, que serán convocados.

“Este es el único partido en noviembre, el resto de la fecha estarán trabajando y creemos que también los futbolistas viajarán desde sus países, vendrán a Honduras y desde aquí todos saldremos para Guatemala. Se contará con los legionarios. El profesor Fabián Coito decidirá quienes son los que estarán en este partido”, declaró Jorge Salomón.

Luego del pobre juego frente a Nicaragua de la fecha FIFA pasada, en Fenafuth no ven el vaso medio lleno, saben que estas pruebas sirven a futuro para conocer quiénes son futbolistas de equipo y quienes de selección. Ya se están haciendo las correcciones para evitar futuros papelones.

“Lo más importante es que la Selección trabajara junta y a pesar del resultado (1-1 ante Nicaragua), las condiciones de la cancha de Comayagua fueron adversas al buen fútbol desde antes del partido. Es importante después de ocho meses, volver a estar juntos; ahora, será ante Guatemala y se tiene que encontrar la forma, pues estuvieron ocho meses parados los jugadores”, manifestó Salomón.

Mientras no se reactive la economía y mejoren las condiciones, la H no se mueve de Siguatepeque, pues Coito ha encontrado una burbuja para trabajar. “Poco a poco se va a terminar el proyecto que está en proceso de desarrollo y se están trabajando algunos detalles que serán terminados en diciembre. Luego viene el proyecto de la cancha natural, y sí, hubo un ahorro. No tengo la cantidad exacto de lo que se ahorró, pero es sustancial en estadía y alimentación. Además las condiciones son favorables al tener una cancha FIFA Pro, un gimnasio y poder crear un ambiente alrededor. Esperamos terminar el proyecto porque para 2021 tendremos ampliación del hotel con cancha de grama natural y eso va a representar a futuro para Fenafuth un gran ahorro”, contó.