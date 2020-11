Choco Lozano: "Nos gustaría obviamente jugar contra selecciones de alto nivel mundial"

Antony 'Choco' Lozano y Alberth Elis fueron los últimos legionarios en llegar a Honduras y sumarse a la Selección Nacional de cara al amistoso contra Guatemala el 15 del presente mes.

Las imágenes del estadio Humberto Micheletti de El Progreso tras el devastador paso de Eta

Elis no brindó declaraciones, pero Lozano sí lo hizo y opinó sobre este juego frente a los chapines.

El ariete del Cádiz reconoció que ellos quisieran jugar contra selecciones de mejor nivel y también mandó un mensaje a los damnificados por el huracán Eta.

Regreso a la Selección:

"Cada vez que te convocan a la selección es un compromiso y ahora es el doble o el triple. Vamos a tratar de darle una alegría a la afición y que tengan una felicidad dentro de cada tristeza. Vengo bien, he estado jugando de titular y traigo buen ritmo, es de aprovechar la oportunidad"

Quisieran mejores amistosos:

"Nos gustaría obviamente jugar contra selecciones de alto nivel mundial, pero bueno tampoco podemos menospreciar a Guatemala, una selección que nos va a servir para foguearnos bien. Hay que aprovechar el amistoso"

Si ha hablado con Jorge Benguché:

"No he hablado con él directamente, he hablado un poco con Elis y más o menos me explicó, esperemos que no pase a más"

Las veces que no vino a la H para ganarse un puesto en Cádiz:

"Tocaba hacer eso y ganarse el puesto, hay que trabajar y ganarse los minutos en el campo"

¿Es el salvador de la Selección?:

"No nos podemos equivocar de esa manera ya que en la selección tenemos un peso de responsabilidad todos, hay jugadores que tienen que dar un paso importante, esto es de todos y se tiene que ver reflejado en el campo que tenemos que atacar y defender bien"

Lo que dijo Boniek al gobierno:

"Es complicado hablar de política ya que unos tienen una opinión y otras personas piensan distinto, queda evidenciado lo que pasó y creo que los hondureños tienen que sacar esto adelante, se ha demostrado que Honduras es un país súper unido. La gente que fue menos afectada está tratando de colaborar y eso sobresale a los hondureños"

Viene positivo:

"Cuando te pones la camisa de la selección vas a estar obligado a ganar y competir. A nivel mundial la pandemia afectó a todos, lo bueno es que siempre ha habido una buena comunicación con el profesor Coito y él ha sido muy abierto, me ha entendido al cien por ciento cuando no venía y ahora me siento mejor preparado para aportar"

De 9 o atrás del delantero centro y si se ve en un grande de España:

"Me siento bien en cualquiera de las dos posiciones, obviamente cuando estás arriba tienes más posibilidades de anotar. Hay que trabajar mucho en el Cádiz para pensar en lo que viene, yo la verdad que me siento muy bien en el equipo y ya lo que venga más adelante es porque se está haciendo un buen trabajo".

Mensaje a los damnificados:

Todo mis apoyo a las familias que fueron afectadas, cuando estás fueras se siente. Somos un pueblo muy fuerte, un pueblo de fe y estoy que nos vamos a levantar. Tengo muchos amigos que están afectados, duele mucho verlos así"