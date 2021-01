Fenafuth anuncia que Reynaldo Tilguath no sigue al frente de la Selección Sub-20 de Honduras

La suspensión de los Mundiales juveniles le pasó factura a Reynaldo Tilguath. La Federación de Honduras confirmó que no seguirá el cuerpo técnico de la Sub-20.

La Sub-20 de Honduras que ya no tendrá eliminatoria ni Mundial de la categoría en 2021

"Ya se habló con él, no va a seguir porque se paró todo. La Sub-20 no va a tener actividad y no hay por qué mantener un cuerpo técnico, no hay capacidad", dijo Juan Melgar, presidente de la Comisión de Selecciones Menores.

La Fenafuth le informó este mismo lunes al "Chino" su decisión y Melgar aseguró que la relación quedó en buenos términos.

"Hoy por la mañana le informamos sobre la decisión y la entendió. Es un gran profesional, quedamos en muy buenos términos", agregó.

Tilguath fue nombrado en noviembre de 2019 para asumir el mando de la Sub-20 de cara al Mundial de Indonesia. Pero la FIFA anunció la suspensión del mismo por la pandemia del covid-19.

Luego de 13 días en suelo charrúa, el equipo catracho regresó al país. En junio reactivó los trabajos, pero fueron cancelados por el repunte de casos de covid-19 en Honduras.