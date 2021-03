Sub-23 de Honduras: Los tres reservas en caso de lesión y la realidad del caso Danny Acosta y Joshua Canales

Follow @GustavoRocaGOL

El técnico de la Selección Preolímpica de Honduras, Miguel Falero, ha hablado en conferencia de prensa sobre lo que está sucediendo en el entorno de la escuadra hondureña.

Asimismo, dejó claro el tema de lo que sucedió con Joshua Canales y Danny Acosta, jugadores que se miraban en el Preolímpico pero que no estarán por diferentes razones.

"Preveo partidos difíciles, somos un grupo muy parejo, si bien los números y los nombres de los que juegan en el exterior de las selecciones es un poco complicado para buscar información, la hemos venido encontrando por suerte, nos vamos a enfrentar a equipos duros", comenzó diciendo.



"Prácticamente está definido el sistema que vamos a utilizar. Los jugadores tienen distintas características, por lo tanto, hay muchos de ellos que pueden integrarlo, Haití es un equipo que con sus características siempre ha sido complicado", explica sobre el grupo que les tocó.

Miguel Falero reveló los nombres de los futbolistas que quedaron como reservas en caso de emergencia por lesión o contagio de Covid-19.





"Ojalá que no necesitemos rearmar la lista por ningún imprevisto sanitario o algún tema de contagio. Wisdom Quayé, Yeison Mejía y Elvin Casildo son los jugadores que están dentro del grupo que no les tocó estar desde el primer momento. Esos son los jugadores de reserva", confirmó.

ACERCA DE JOSHUA CANALES



"La lesión de Joshua Canales es que tiene un problema crónico de rodilla. Se le inflama permanentemente cuando los terrenos no son buenos, entonces lo tuvimos que descartar. Sanitariamente no estaba en buenas condiciones", acotó sobre el estado de Joshua Canales.

Luego agregó. "Ni siquiera llegó a practicar, vino lastimado, cuando hace la primera sesión en Siguatepeque tenía la rodilla inflamada, entonces al dolor no pudo trabajar, cuando se le hacen los análisis y piden antecedentes, él venía jugando y practicando porque se le habían hecho seis extracciones de líquido de la rodilla, seis. Entonces, lo primero que hicimos fue proteger al jugador, ponernos en contacto con la sanidad de Querétaro y decirle que no nos habían informado nada. Se hacen todos los diagnósticos y nos encontramos con un jugador que ni siquiera estaba en condiciones de poder ser observado. Le dijimos que él tenía que recuperarse, se lo devolvimos al club para que se recuperara, hoy todavía está haciendo rehabilitación y fortalecimiento de cuádriceps y posteriores".

"Lamentablemente lo tuvimos que descartar, estamos hablando con él de forma constante, nada impide que él se recupere y si nosotros damos un paso adelante, puede que esté en Tokio. Yo soy optimista, antes que nada quiero pensar en el jugador y tratar de recuperarlo y dejar las puertas abiertas para un futuro cercano".



A su vez Miguel Falero también quiso dejar claro el tema de Danny Acosta, futbolista que nuevamente deja con los moños hechos a la escuadra nacional. "No hubo negligencia de Fenafuth, él viene de una lesión, donde no le ha permitido jugar, fue rotura de ligamentos, su rodilla estaba un poco complicada, recién venía empezando a trabajar, entonces, debido a que no tuvo una gran actividad, fue difícil hacer una obervación, nosotros la habíamos hecho previa, y en esa posición necesitamos jugadores y él era un hombre que nosotros siempre lo hemos tomado en cuenta, le hemos hecho seguimiento y en esa zona él era una de las posibilidades", dijo.

El seleccionador de la Sub 23 dejó claro que Danny Acosta, actualmente con el Galaxy de la MLS, no tiene claro todavía si desea o no jugar finalmente con la Selección Nacional de Honduras.



"Lamentablemente no ha decidido en forma definitiva jugar por Honduras, por lo tanto, no se han concretado los papeleos adecuados ante la FIFA para que él esté habilitado para representar a Honduras en forma definitiva como es su pensamiento, y ojalá que así lo podramos hacer en un futuro porque es un jugador que tiene una real valía. No hubo negligencia, él no estaba adecuadamente también en lo físico y optamos por tener otro jugador en su lugar ya que hay puestos en los que estábamos un poco carentes y tuvimos otros para optar por uno o dos nombres donde habían opciones muy buenas", reseñó el estratega charrúa.

La Sub 23 de Honduras sigue preparándose para encarar el Preolímpico.

¿OBLIGACIÓN PARA CLASIFICAR?



Deja claro que no tiene en su diccionario la palabra "fracaso" por ende, solamente piensa cosas positivas. "No soy mucho de usar la palabra "fracaso" pero sí es un gran objetivo para este grupo de jugadores continúe clasificando a los Juegos Olímpicos. La Sub 23 ha formado buenos planteles y no han tenido la posibilidad de clasificar, y han hecho buenos torneos, eso no quiere decir que no hayan hecho una buena formación o trabajo. Te diría que sí me encantaría clasificar nuevamente y que ojalá que logremos el objetivo pero sería un fracaso si no dejamos todo para lograrlo".



Finalmente habló sobre Rigoberto Rivas. "Nosotros en el caso de Rigo Rivas, hicimos todo lo posible para tenerlo antes, hubo muchas negociaciones, incluso, se había aceptado que él venía al comienzo del proceso, lamentablemente a último momento el equipo dijo que lo iba a ceder dentro de las fechas FIFA".