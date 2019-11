Danny Acosta: "No me he olvidado de la Selección, hablé con el profesor Coito"

Seguir a @fredyro19

Una vez estampó su rúbrica como nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy, el lateral izquierdo hondureño nacionalizado estadounidense, Danny Acosta, charló en exclusiva con DIEZ y volvió a referirse a la Selección Nacional.

Reiteró que "no me he olvidado" de la Bicolor y desveló que pasa en contacto con el seleccionador uruguayo Fabián Coito, quien le reiteró que "las puertas siempre van a estar abiertas.

Llegar al conjunto angelino y compartir vestuario en la MLS con mundialistas como el argentino Cristian Pavón o el mexicano Jonathan dos Santos le motiva para ilusionarse con un futuro muy prometedor.

Es sincero al decir que su "primer objetivo" es hacer las cosas bien con los 'galácticos', pero lo demás vendrá por añadidura, más aún considerando que no hay nexo algunos con la escuadra de 'las barras y las estrellas'.

Danny Acosta, el muchacho del barrio Cabañas que volvió a nacer.

¿Cómo afronta este nuevo desafío en Los Ángeles Galaxy?

Cuando hablé con mi agente y me di cuenta que iba me quedé en shock, no podía creerlo y una vez que pasaron los días me di cuenta y dije: 'Wow, voy al Galaxy, prácticamente el mejor equipo en la historia de la MLS... voy a una organización que no solo en Estaos Unidos conocen, sino en todo el mundo. Estoy listo para trabajar y darlo todo.

¿Por cuánto tiempo llega?

Eso sí no sé, no lo he hablado con mi agente.

La oportunidad de oro para consolidarse en la MLS...

Es una oportunidad muy grande, especialmente yendo al Galaxy, la mayoría de jugador quieren ir al Galaxy, es el mejor equipo de la MLS y uno de los más grandes; es un oportunidad muy linda y listo para darlo todo, sumar minutos y ser más consistente.

¿Cuándo se incorporará al equipo?

Estuvo hablando con el GM (mánager general) y me dijo que el 18 de enero, pero si tenemos exámenes físicos el 15.

En Honduras la gente está a la expectativa porque lo consideran válido para la Selección Nacional.

Lo tomo de una manera como cualquier oportunidad que tenga, la opción esta enfrente y tengo que trabajar fuerte, ser disciplinado y consistente; todo va a salir bien, si yo estoy jugando en mi club las oportunidad van a salir.

Acosta estuvo en régimen de Selección Nacional antes de los amistosos contra Paraguay y Brasil e incluso Copa Oro, pero finalmente no firmó el documento que los desvinculaba de Estados Unidos y 'casaba' con Honduras.

¿Se olvidó de la Selección de Honduras o todavía la tiene el radar?

No, para nada. No me he olvidado, hablé con el profesor Coito... tuvimos una conversación, él sabe y ahorita me quiero concentrar en mi nuevo club que es el Galaxy y darlo todo, que todas las cosas salgan bien y una vez venga la Selección tomar una decisión.

¿Si el profe Coito lo llama viene?

Pues, claro, yo hablé con él, sabe que me tengo que adaptar acá y no quiero tomar una decisión así; no puedo decir me voy con la Selección y apenas estoy en un nuevo club, tengo que aprender de la organización, mis compañeros y hacer una buena química. Adaptarme y si todo sale bien, las puertas van a estar abiertas.

El consejo de Roger Espinoza a Danny Acosta sobre la Selección de Honduras.

¿Habla a menudo con Coito? ¿cuándo fue la última vez que hablaron?

La última vez que platicamos fue cuando me felicitó porque se dio cuenta que firmé con Galaxy, me mandó un mensaje deseándome mucha suerte y diciéndome que las puertas de la Selección siempre van a estar abiertas.

¿Cuánto le motiva que Coito esté tan interesado en usted?

Yo a él lo respeto demasiado, como director técnico y ser humano, es una buena gente y trata de ayudar a todo el mundo. Desde que fui a la Selección siempre trató que estuviera feliz, dentro y fuera de la cancha, él tiene mi mayor respeto.

¿Le gustaría ser parte del momento que vive la Selección de Honduras y esa buena oleada de jugadores?

Es un buen momento, sí, si Dios quiere en un futuro por qué no... ahorita mi prioridad es prepararme para la pretemporada y una vez que venga estar listo y ganarme la titularidad, darlo todo por Galaxy; ahorita mi primer objetivo es el club.

¿Cómo valora tener de compañeros a figuras como Jonathan dos Santos o Cristian Pavón?

He jugado contra ellos, pero va a ser algo diferente jugar con ellos; algo lindo aprender de ellos porque han estado en el mayor lugar del fútbol que es donde uno quiere estar, el Mundial, y jugar en los mejores equipos del mundo. Ser mejores profesionales y aprender de ellos lo más posible.

Pensar que estuvo cerca de jugar con Zlatan Ibrahimovic...

Claro, a él lo admiro dentro y fuera de la cancha, es competitivo en el campo y siempre da todo por el equipo.

A propósito de Estados Unidos, ¿lo han vuelto a contactar?

Por ahorita no he estado hablando con ninguna de las selecciones, ni Honduras ni Estados Unidos, he estado enfocado en el club que es lo más importante por ahorita.

Si viene por Honduras en esta fiestas navideñas podría la posibilidad de ver a Olimpia en las finales...

Ojalá mi Olimpia vaya a la final, es el mejor equipo de Honduras; me gustaría ir a verlo, la vez pasada quería contra Motagua (en Tegucigalpa), pero no fui y lo tuve que ver por la televisión. Si tiene algún partido en San Pedro Sula cómo no ir a verlo.