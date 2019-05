El consejo de Roger Espinoza a Danny Acosta sobre la Selección de Honduras

Historias similares. Hablar de Roger Espinoza y Danny Acosta es hacerlo de dos hondureños que se fueron muy chicos buscando una mejor vida en Estados Unidos, pudieron jugar por su Selección y se decidieron por su país de nacimiento.

Entre los detalles que desveló en exclusiva a DIEZ, el jugador preseleccionado por Fabián Coito para la Copa Oro 2019 destaca sus encuentros con otros legionarios catrachos que están en la MLS, especialmente con Espinoza.

"Me ha tocado marcar a Alberth Elis y a Romell Quioto", cuenta Danny, que a su vez confiesa que "con el que sí hablo más en el campo cada vez que jugamos es con Roger Espinoza".

A ello agrega una memoria: "Recuerdo el año pasado una jugada en la que fuimos 50 y 50 y los dos quedamos en el suelo y nos dieron amarilla; con él siempre tengo una buena conversación, cada vez que jugamos, y siempre cambiamos de camiseta después de cada partido", cuenta.

Roger Espinoza no juega con Honduras desde marzo de 2017 que se empató con Costa Rica por la jornada 4 de la Hexagonal de Concacaf. Su vuelta a la H sigue siendo una incógnita.

Al ser consultado sobre qué le ha dicho Roger sobre la posibilidad de venir a la Selección, el nacido en San Pedro Sula expresó que "me dijo que cuando estaba en Estados Unidos él estaba en mi posición y que si Honduras me llama por qué no ir".

El jugador coincide con el 'Chino' en que, la presentada por Coito, "es una buena oportunidad y a la hora de la hora en la vida se trata de oportunidades, entre más tenga mejor es, y si la tomas hay que aprovecharla", remató.

A propósito de Espinoza, el seleccionador uruguayo de la Bicolor sigue con la continuidad del mismo en el aire, pues éste no se decide en relación a su futuro rumbo a Qatar 2022.