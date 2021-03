Jerry Bengston vuelve con 33 años a la Seleccion de Honduras tras 888 días de ausencia

Después de 888 días, uno de los mejores delanteros en la última década del fútbol hondureño, regresa al combinado nacional.



Este jueves, el entrenador Fabián Coito reveló la convocatoria oficial de la Selección de Honduras para enfrentar los dos partidos amistosos de esta fecha FIFA frente a Bielorrusia y Grecia el 24 y 28 de marzo.







Dentro de los 22 guerreros que viajarán la próxima semana a Europa, destaca la inclusión del atacante del Olimpia, Jerry Bengston, quien se sumó a la lista tras las bajas de Antony Lozano (lesión) y Bryan Róchez (decisión del club).



La derrota por 4-1 ante Chile el 20 de noviembre del 2018 fue la última vez en que Bengston vistió la camisa de la ‘H’, con la cual ha disputado medio centenar de partidos.



Sin duda, el llamado del atacante de 33 años captura la atención del aficionado hondureño quien le ha visto brillar en el campeonato nacional en los últimos dos años donde ha sido figura de un bicampeón Olimpia.





2 años y casi cuatro meses para su regreso



Desde noviembre del 2015, Jerry solamente fue convocado en una ocasión a la Selección de Honduras hasta este día, y es que su cruce con el exentrenador de la ‘H’, Jorge Luis Pinto, le había pasado factura.



"Bengtson no volvió a la 'H' porque le dije en el partido contra Canadá (14 noviembre, 2015) cuando íbamos perdiendo 1-0 que se parara a calentar para entrar y él no quiso entrar. Lo guardé porque hay confusión sobre todo eso, yo quiero que sean las cosas claras, mis respetos y mi aprecio", explicó Pinto porqué “cortó” a Bengston.

Jerry Bengston disputó con Honduras los tres partidos de la fase de grupos en el mundial de Brasil 2014. A pesar de la llegada de Fabían Coito en febrero de 2019, el jugador merengue no había sido incluido en ninguna lista hasta la fecha, por lo que Jerry hizo sentir su informidad a final de ese año en una entrevista con DIEZ.



"He venido trabajando, no sé si ha pasado alguna cosa allí o si hablaron con Pinto y él habló cosas de mí porque desde que llegó el profesor Coito no me han tomado en cuenta. Ir a la selección es algo lindo, pero si hay alguna decisión allí que pasó, es algo de ellos", razonó el ex CDS Vida y Motagua.

Números de Jerry Bengtson con la 'H'



-57 juegos, 21 goles (9 en eliminatorias)



-Debut: Amistoso: 21 abril 2010: San Pedro Sula: Estadio Olímpico: Honduras 0 Venezuela 1



-Primer gol: Amistoso: 9 febrero 2011: La Ceiba: Honduras 1 Ecuador 1



-Último juego: Amistoso: 20 noviembre 2018: Temuco, Chile: Chile 4 Honduras 1



-Ultimo gol: Amistoso: 8 octubre 2015: Tegucigalpa: Honduras 1 Guatemala 1