Miguel Falero, crítico tras el 3-0 a Haití: "En algún momento fuimos egoístas cuando solo teníamos que habilitar al compañero"

La Selección de Honduras comenzó con pie derecho su debut en el Preolímpico de la Concacaf, donde venció 3-0 a Haití y ahora deberá pensar en el próximo duelo ante El Salvador.

Luego del triunfo ante los haitianos, el técnico de la escuadra hondureña, Miguel Falero, aprovechó en conferencia de prensa para realizar su propio análisis del compromiso.

"La victoria es fundamental para el inicio de torneos cortos donde la poca información o los inconvenientes que tuvo el rival nos llevó a manejar distintas alineaciones. Tuvimos contundencia en ciertos momentos del partido y luego lo manejamos", inició diciendo.

En cuanto a la alineación que utilizó y lo que pretendía, el uruguayo afirmó que quiso asociarlos por el poder ofensivo de Darixon Vuelto "en uno de los extremos y por el otro Edwin Rodríguez con más manejo y elaboración; juntar a Douglas también en velocidad, con los ataques puestos a la espalda de los zagueros de ellos. Luis Palma tiene muy buena movilidad y por muchos lapsos del partido se vio lo que pretendíamos".

Honduras ha ganado con doblete de Darixon Vuelto y otro tanto de Edwin Rodríguez.

Sobre la efectividad en las oportunidades que se presentaron en este primer partido contra la selección de Haití, Falero reconoció que se debió ser más contundente.

"Primero porque manejamos la posibilidad de tener la pelota y desgastar al rival, pero también se crearon espacios y pudimos llegar al arco rival con más anotaciones. En algunos momentos fuimos egoístas al no pasarnos la pelota cuando solo teníamos que habilitar al compañero. Una finalización más rápida llevaba a que nosotros pudiéramos haber obtenido un poquito más abultado el marcador. Con los tres puntos y una victoria contundente me siento satisfecho".

El estratega uruguayo reconoció que el resultado no hubiese sido el mismo con una igualdad de jugadores desde el inicio.

"Se hubiera parecido al segundo tiempo, pero nosotros aprovechamos los momentos justos y fuimos contundentes. Ellos tuvieron inconvenientes en integraciones y algunos problemas de funcionamiento. Los dos próximos rivales (Canadá y El Salvador) posiblemente enfrenten a un Haití más poderoso".

De los aspectos a mejorar, espera "una mejor contundencia, mejor movilidad y creo que se va a dar por el horario. Ese manejo de la pelota ayudará para realizar un mejor desempeño contra El Salvador".

En cuanto a la lesión de Carlos Agueta, informó que "van a verificarlo, él está yendo a una clínica y le harán una radiografía. En primera instancia es un esguince de tobillo. De acuerdo al examen que le hagan, vamos a tener la posibilidad de tenerlo más concretamente y está en sanidad en manos del doctor".

Falero no compartió el punto de vista del técnico de Haití, luego que comentó que en el partido faltó un poco de fair play.

"No coincido con lo que dijo el entrenador, no solo estuvimos esperando hasta último momento, sino que no entregaban alineación, no sabíamos qué futbolistas jugaban, salieron del hotel tarde, les prestamos los guantes al portero porque no había traído y más no podemos hacer. Ya después viene la confrontación deportiva y no es culpa nuestra que no hayan podido hacer el papeleo en migración o no les llegaron a tiempo las pruebas. No es comentario feliz".