Con 14 futbolistas de ligas top: Así es la lista preliminar de Estados Unidos para el Final Four ante Honduras

Estados Unidos y Honduras han anunciado suslistas preliminares de cara al Final Four de la Nations League de Concacaf que se disputará en Denver, Colorado, a partir del 3 de junio.



La ‘H’ de Fabián Coito se medirá en el Empower Field ante la selección de las barras y las estrella que dirige Gregg Berhalter por las semifinales del certamen. Christian Pulisic, Weston McKennie, Giovanni Reyna y Tim Weah son unas de las estrellas estadounidenses que podrían enfrentar a la Bicolor.



En este listado de 40 jugadores, 25 elementos militan en las ligas TOP de Europa (La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1), siendo solo 12 pertenecientes a la MLS; el resto de futbolistas lo hacen en diferentes ligas del viejo continente.

Chrisitan Pulisic anotó y asistió con el Chelsea en las semifinales de Champions League donde eliminaro al Real Madrid. Este es el listado preliminar de Estados Unidos para el Final Four de la Nations League



Porteros



Ethan Horvath (Brujas, BÉlgica)

Sean Johnson( New York FC, MLS)

David Ochoa (Real Salt Lake, MLS)

Zack Steffen (Manchester City, Inglaterra)

Matt Turner (NE Revolution, MLS)



Defensas



John Brooks (Wolfsburg, Alemania)

Reggie Cannon (Boavista, Portugal)

Sergino Dest (Barcelona, España)

Sebastian Lletget (LA Galaxy, MLS)

Aaron Long (NY Red Bulls, MLS)

Mark Mckenzie (Genk, Bélgica)

Matt Miazga (Anderletch, Bélgica)

Tim Ream (Fulham, Inglaterra)

Bryan Reynolds (AS Roma, Italia)

Chris Richards (Hoffenheim, Alemania)

Antonee Robinson (Fulham, Inglaterra)

Miles Robinson (Atlanta United FC, MLS)

Sam Vines (Colorado Rapids, MLS)

Deandre Yedlin (Galatasaray,Turquía)

Walker Zimmerman (Nashville, MLS)



Mediocampistas



Brenden Aarenson (RB Salzburg, Austria)

Tyler Adams (RB Leipzig, Alemania)

Luca de la Torre (Heracles Almelo, Países Bajos)

Sebastian Lletget (LA Galaxy, MLS)

Weston McKenzie (Juventus, Italia)

Yunus Musah (Valencia, España)

Owen Otasowie (Wolverhampton, Inglaterra)

Kellyn Acosta (Colorado Rapids, MLS )

Crisitain Roldan (Seattle Sounders, MLS)

Jackson Yueill (San Jose Earthquakes, MLS)



Delanteros



Paul Arriola (DC United, MLS)

Tyler Boyd (Besiktas, Turquía)

Konrad de la Fuente (Barcelona, España )

Daryl Dike (Barnsley FC, Inglaterra)

Nicholas Gioacchini (SM Caen, Francia)

Christian Pulisic (Chelsea, Inglaterra)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund, Alemania)

Josh Sargent (Wender Bremen, Alemania)

Jordan Siebatcheu (Young Boys, Suiza)

Tim Weah (Lille, Francia)

Gyasi Zardes (Columbus Crew, MLS)

*Jugadores en negrita militan en ligas TOP