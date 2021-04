OFICIAL: Honduras jugará en Denver las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2021

Concacaf ha anunciado que el Empower Field at Mile High será la sede de la edición inaugural de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf (Finales de la CNL), a jugarse del 3 al 6 de junio de 2021 en Denver, Estados Unidos.

Luego de una exitosa fase de grupos de la CNL, en la cual participaron las 41 Asociaciones Miembro en 2019, las Finales de la CNL 2021 arrancarán un vibrante verano de fútbol en el año del 60 aniversario de Concacaf. Las Finales de la CNL serán seguidas por una muy esperada Copa Oro 2021 de Concacaf.



Las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final, todas a jugarse en el famoso Empower Field at Mile High, casa de los Denver Broncos de la NFL, verá a Honduras enfrentarse a Estados Unidos, seguido por México vs Costa Rica.

Las semifinales se definieron a través de los resultados de la fase de grupos en el otoño de 2019, con los cuatro ganadores de la Liga A clasificando a esta anticipada edición inaugural de las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf.



Denver y Empower Field at Mile High han recibido previamente una gran cantidad de eventos de primer nivel, incluyendo partidos de la Copa Oro de Concacaf en 2013, 2017 y 2019.



Los cuatro partidos están programados para llevarse a cabo en la primera fecha FIFA de junio. Las semifinales se jugarán el 3 de junio, seguido por el partido por el tercer lugar y la final el 6 de junio. Las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf estaban programadas originalmente para junio de 2020, pero se reprogramaron debido a la pandemia de COVID-19.



“La Liga de Naciones Concacaf incluye a las 41 Asociaciones Miembro, haciendo del evento una verdadera celebración de nuestro fútbol, nuestra región y nuestra unión como Una Concacaf,” dijo el presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani.

“La fase de grupos en el 2019 fue un gran éxito en ofrecerle fútbol competitivo a las selecciones masculinas a lo largo de la región. Ahora podemos esperar una gran final en un maravilloso estadio como lo es el Empower Field at Mile High, y poder coronar al primer campeón de la Liga de Naciones Concacaf”,agregó Montagliani.



Este es el Empower Field at Mile High, donde Honduras disputará las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf.



Las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf servirán para coronar al primer campeón en la historia de una competencia creada para ofrecerle fútbol competitivo de primer nivel a las 41 Asociaciones Miembro, y maximizar las fechas oficiales disponibles en el calendario internacional de la FIFA.

CON AFICIONADOS

Hay que resaltar que en las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf se permitirá el ingreso de aficionados. A partir del 26 de abril se pondrá a la venta los boletos para los hinchas. La Selección de Honduras no estará sola en Denver seguramente.

Concacaf estará proporcionando información sobre los protocolos locales y federales en relación a la pandemia de Covid-19, que tendrán que ser observados por el público asistente. Los aficionados interesados en asistir a los partidos en Denver podrán inscribirse en www.ConcacafNationsLeague.com para recibir más información.

Liga de Naciones Concacaf

Al cierre de la fase de grupos en noviembre de 2019, las siguientes selecciones clasificaron a las Finales. Estados Unidos (ganador Grupo A), México (ganador Grupo B), Honduras (ganador Grupo C) y Costa Rica (ganador Grupo D).



De acuerdo al reglamento de competencia, los cuatro ganadores de grupo de la Liga A han sido clasificados para determinar los encuentros de las semifinales, con el equipo mejor posicionado jugando con el equipo peor posicionado. La lista final es la siguiente:

1. México (12 puntos, +10)

2. Honduras (10 puntos, +7)

3. Estados Unidos (9 puntos, +12)

4. Costa Rica (6 puntos, +1)

La Liga de Naciones de Concacaf arrancó en septiembre 2019 con la fase de grupos, y brindó a los aficionados una emocionante competencia que marcó el rumbo a las Finales. La fase de grupos de la Liga de Naciones también sirvió para clasificar los equipos a la Copa Oro 2021.



Horario de Finales de la Liga de Naciones Concacaf

*los horarios se confirmarán mas adelante



3 de junio, 2021 – Semifinales

SF1: Honduras vs Estados Unidos

SF2: México vs Costa Rica



6 de junio, 2021 – Tercer puesto y Final

3er puesto: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2

F: Ganador SF1 vs Ganador SF2