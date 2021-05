Fabián Coito sigue con la ilusión de dirigir la selección uruguaya: “Es un desafío y una ilusión muy grande”

Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras, dejó claro que los objetivos con la Bicolor y el compromiso que tiene es clasificar al Mundial de Qatar, pero explica que tiene un sueño: dirigir a Uruguay, la celeste de su país mayor, pues antes vivió con éxito en las selecciones menores que le abrió la puerta.

En una entrevista a una radio de su país, Coito habló sobre la experiencia que le ha tocado vivir en Honduras en tiempos de pandemia y sobre el éxito de clasificar junto a su compatriota Miguel Falero a la Sub-23 a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Sobre su momento en Honduras confesó: "Estoy en Selección Mayor y en Sub-23, pero tengo una relación muy directa con el fútbol juvenil por la experiencia que tengo en las selecciones juveniles de Uruguay y por eso colaboro, pero no está a cargo de nuestro cuerpo técnico, para eso se ha formado un Staff de selecciones juveniles y colaboro mucho con ellos, charlamos porque me interesa mucho conocerlos porque la persona es muy importante y no solo basta con verlos jugar. Estamos muy cercanos en reuniones, contactos y proyectos", dijo Coito a Radio La Paloma de Uruguay.

¿Cómo está el fútbol de Honduras?

La pandemia ha golpeado mucho las economías de los países pobres y Honduras no es la excepción, el fútbol se ha seguido y se comenzó recién un campeonato de juveniles hablando de competir. Se entiende que el tema principal es la salud pero si es importante mantenerlos en actividad porque el talento necesita jugar. Hay que verlos competir, sus respuestas, edades y el fútbol juvenil está en torneo experimental y el mayor en su fase final del torneo. Es un fútbol donde hay pasión, ganas, donde se juega con una genética muy buena sobre todo en la costa norte. En Honduras falta trabajar con el desarrollo del futbolista, estimular la aparición de ese niño deportistas.

¿Cómo se dio la oportunidad de ir a Honduras?

Yo cerré mi carrera en 1999 en Central Español en Uruguay y allí comienzo a trabajar, yo en Honduras estuve en 1994 y 1995. Este vínculo se da por mi pasaje en Honduras que fue importante y luego mi trayectoria en Uruguay que fue ordenado y trascendió, además tuve buenos resultados que son anécdotas, cosa que en los papeles todos queremos. Mi nombre entre los entrenadores se dio acá y trascendió. Mi nombre dentro de los entrenadores que han estado trabajando también. Honduras quería más que armar un equipo competitivo para ir al Mundial quiere dejar base y buscar un técnico que crea en los jóvenes y cuando me plantearon esas inquietudes me pareció un lindo desafío y más allá de este momento de pandemia, estoy contento de la experiencia que estoy viviendo en Honduras.

¿Te gustaría volver a Uruguay y dirigir la Selección Nacional de tu país?

Cualquier entrenador quiere dirigir la Selección de su país y es un desafío y una ilusión muy grande. Yo a Uruguay no tengo ninguna duda que si fuera por mí, vuelvo cuanto antes porque me gusta mi país, mi familia que extraño un poco, pero nunca se sabe. Pero no puedo estar trabajando en un país pensando en otro porque me desenfoco de donde estoy y me parece que eso no lo sabe nadie y no sería honesto pensando que en determinado tiempo me voy. Como entrenador me gustaría, pero sé que hay mucha cantidad de entrenadores, pero solo el tiempo lo dirá, eso llegará en su momento.