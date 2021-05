La gran incógnita en la portería de la "H" en palabras de 'Chato Padilla": ¿'Buba' López o Edrick Menjívar?

Se viene la Liga de Naciones, Copa Oro y Octagonal final camino al Mundial de Qatar 2022 y la portería de la Selección Nacional de Honduras parece no tener un hombre fijo para ubicarse como titular entre Edrick Menjívar (Olimpia) y Luis 'Buba' López (Real España).

Para los expertos, Edrick Menjívar, se ha ganado un lugar para ser el elegido por Fabián Coito y ya lo demostró debutando y siendo titular ante Bielorrusia y Grecia durante la gira de amistosos por Europa. Sin embargo, Luis López ha sido quien ha cuidado las redes catrachas durante los últimos años en sucesión de Noel Valladares.

Según exguardameta, preparador de guardameta y ahora director técnico del Victoria, Carlos "Chato" Padilla, en la actualidad no debe existir punto de discusión en que Menjívar debería ser el titular.

"Cuando salió "Buba" López yo dije -vamos a tener portero para 400 años porque está joven y en un equipo grande como Real España, pero no me la sabía que saldría Edrick Menjívar con su nivel y no me voy a referir a colores o equipo, porque sé que hay una disputa", dijo Carlos Padilla en entrevista a DIEZ.

"Seré sincero y respeto tu opinión, pero hoy es uno de los porteros que está pasando un nivel óptimo. Tiene liderazgo, maneja los tiempos, tiene buena salida. Pero para mí ahorita el portero tiene que ser Edrick Menjívar porque es el que ha venido ganando cosas en el Olimpia, le tiene una rayita arriba de Luis López", añadió.

También detalló que "lo único que el falta un poquito es el manejo de la pelota en pie cuando se juega con él en apoyo, pero su crecimiento como bolero me ha dejado impresionado".

"Aquí no es de pelear por quién es mejor, acá vamos a ganar los hondureños. Seremos los beneficiados de tener a dos grandes porteros que están en grandes instituciones. Hay que disfrutarlos, pero si es 'Buba' o Edrick, estaré tranquilo. Están jóvenes, como en el caso de Denovan Torres o Harold Fonseca", sostuvo.

Finalmente, no dejó de mencionar a Marcelo Scalese, quien se lleva el mérito por haber formado a Edrick Menjívar desde las inferiores del Olimpia.

"Pero ojo, a veces nos comemos el fruto y no valorados a quien lo sembró. Este muchacho es un trabajo formativo de Marcelo Scalese porque fue quien lo formó, mis respetos para él. En su momento me dijo que estaba formando a un guardameta. Se le tiene que dar reconocimiento ahora, porque después saldrá otro diciendo que lo formó", cerró.

Minutos sumados por ambos guardametas esta temporada:

Edrick Menjívar: 21 partidos, 1,890 minutos

Luis López: 13 partidos, 1170 minutos