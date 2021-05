Calendario oficial de Copa Oro 2021: Honduras debutará ante Granada el 13 de julio en Houston

Concacaf ha anunciado el calendario completo de la Copa Oro 2021, la principal competencia de selecciones nacionales masculinas de la región. La edición de este año incluirá una nueva ronda preliminar (2 al 6 de julio) antes de la fase de grupos (10 al 20 de julio) y una fase de eliminación directa renovada (24 de julio al 1 de agosto).

La Copa Oro de este verano, decimosexta edición de la competencia y una parte clave de la celebración del 60 aniversario de Concacaf, se jugará en 11 estadios en ocho áreas metropolitanas de Estados Unidos. La final se jugará el domingo 1 de agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

La Selección Nacional de Honduras se ubica en el Grupo D y su sede será Houston, TX. Los partidos se disputarán en el BBVA Stadium.

Comenzará la actividad de este grupo el 13 de julio con el invitado y Campeón de la Copa Asiática de la AFC, Qatar, que chocará ante Panamá, en el primer partido de la noche. Posteriormente, Honduras enfrentará a Granada a las 7:00 de la noche (Hora hondureña), 8:00 pm en Houston.

El segundo duelo de la Selección de Honduras será el 17 de julio ante Panamá, programado para las 7:30 de la noche, hora catracha. Y el 20 de julio, la Bicolor de Fabián Coito cerrará la fase de grupos de la Copa Oro ante Qatar, siempre en el BBVA Stadium a las 7:00 de la noche de Honduras.

Este es el calendario de Honduras en la fase de grupos de la Copa Oro 2021.

Viernes 2 de julio - DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL (Prelims primera ronda)

16:30 ET (16:30 hora local) M1: Haití vs San Vicente y las Granadinas

19:00 ET (19:00 hora local) M6: Bermudas vs Barbados

21:30 ET (21:30 hora local) M3: Trinidad y Tobago vs Monserrat



Sábado 3 de julio - DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL (Prelims primera ronda)

16:30 (16:30) M5: Guadalupe vs Bahamas

19:00 (19:00) M4: Cuba vs Guayana Francesa

21:30 (21:30) M2: Guatemala vs Guyana



Martes 6 de julio - DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL (Prelims segunda ronda)

16:30 (16:30) M9: Ganador Prelims 3 vs Ganador Prelims 4

19:00 (19:00) M7: Ganador Prelims 1 vs Ganador Prelims 6

21:30 (21:30) M8: Ganador Prelims 2 vs Ganador Prelims 5



Sábado 10 de julio - Área Metropolitana de Dallas (Grupo A)

17:00 (16:00) El Salvador vs Curazao (Toyota Stadium)

22:00 (21:00) México vs Ganador Prelims 9 (AT&T Stadium)



Domingo 11 de julio - Children’s Mercy Park, Kansas City, KS (Grupo B)

18:30 (17:30) Canadá vs Martinica

20:30 (19:30) USA vs Ganador Prelims 7



Lunes 12 de julio - Exploria Stadium, Orlando, FL (Grupo C)

18:30 (18:30) Jamaica vs Surinam

21:00 (21:00) Costa Rica vs Ganador Prelims 8



Martes 13 de julio - BBVA Stadium, Houston, TX (Grupo D)

19:00 (18:00) Catar vs Panamá

21:00 (20:00) Honduras vs Granada



Miércoles 14 de julio - Área Metropolitana de Dallas (Grupo A)

19:30 (18:30) Ganador Prelims 9 vs El Salvador (Toyota Stadium)

21:30 (20:30) Curazao vs México (Cotton Bowl Stadium)



Jueves 15 de julio - Children’s Mercy Park, Kansas City, KS (Grupo B)

19:30 (18:30) Ganador Prelims 7 vs Canadá

21:30 (20:30) Martinica vs Estados Unidos



Viernes 16 de julio - Exploria Stadium, Orlando, FL (Grupo C)

18:30 (18:30) Ganador Prelims 8 vs Jamaica

20:30 (20:30) Surinam vs Costa Rica



Sábado 17 de julio – BBVA Stadium, Houston, TX (Grupo D)

19:30 (18:30) Granada vs Catar

21:30 (20:30) Panamá vs Honduras



Domingo 18 de julio - Grupos A y B

17:00 (16:00) Martinica vs Ganador Prelims 7 (Toyota Stadium)

17:00 (16:00) Estados Unidos vs Canadá (Children’s Mercy Park)

22:00 (21:00) México vs El Salvador (Cotton Bowl Stadium)

22:00 (21:00) Curazao vs Ganador Prelims 9 (Toyota Stadium)



Martes 20 de julio - Grupos C y D

19:00 (19:00) Costa Rica vs Jamaica (Exploria Stadium)

19:00 (18:00) Surinam vs Ganador Prelims 8 (BBVA Stadium)

21:00 (21:00) Panamá vs Granada (Exploria Stadium)

21:00 (20:00) Honduras vs Catar (BBVA Stadium)



Sábado 24 de julio - State Farm Stadium, Glendale, AZ (cuartos de final)

19:30 (16:30) QF1: 1D vs 2A

22:00 (19:00) QF2: 1A vs 2D



Domingo 25 de julio - AT&T Stadium, Arlington TX (cuartos de final)

19:00 (18:00) QF3: 1C vs 2B

21:30 (20:30) QF4: 1B vs 2C



Jueves, 29 de julio - Q2 Stadium, Austin, TX y NRG Stadium, Houston, TX (semifinales)*

19:30 (18:30) SF1: Ganador QF1 (1D o 2A) vs Ganador QF4 (1B o 2C)

22:00 (21:00) SF2: Ganador QF2 (1A o 2D) vs Ganador QF3 (1C o 2B)



Domingo 1 de agosto - Allegiant Stadium, Las Vegas, NV (Final)

20:30 (17:30) Ganador SF1 vs Ganador SF2