Maynor Figueroa a Estados Unidos: "Nosotros venimos por un objetivo y queremos resultados"

A pocas horas para el juego Honduras vs. Estados Unidos en el Empower Field por la Final Four de Nations League, el capitán de la "H", Maynor Figueroa habló del choque y advierte que el objetivo es el título.

"Es motivaNte enfrentar a una selección de Estados Unidos con todas sus figuras que están en ligas importantes, es algo que a nivel de compañeros lo hemos dialogado. Sabemos la capacidad que tienen, pero siempre habrá cosas a nuestro favor y debemos buscar la forma de sacar provecho de eso", inició contando el defensor en rueda de prensa.

A Maynor le preguntaron por el nivel de los jugadores jóvenes que hay en la Bicolor y habló de dos en específico; Rigoberto Rivas del Reggina de Italia y Jonathan Rubio del GD Chaves de Portugal.

"Tanto la calidad de Rigo como la de Jonathan es del conocimiento de todos. Están jugando en ligas muy buenas y si bien es cierto no han tenido oportunidad en partido eliminatorios, ya fueron parte este grupo que logró el objetivo de clasificar aquí. Desde que nos reencontramos las energías y vibras han sido positivas, tanto ellos como el resto del grupo están en óptimas condiciones y motivados a dar la batalla".

Para esta fase final de la Liga de Naciones, el técnico Gregg Berhalther convocó a sus mejores figuras entre las que destacan Christian Pulisic (Chelsea), Sergiño Dest (Barcelona) y Gio Reyna (Borussia Dortmund).

"Ya lo dije; son buenos jugadores que compiten en grandes ligas. Va a ser interesante para nosotros y la exigencia para ambos. Ellos van a estar con la obligación, por el hecho de tener esa cantidad de jugadores en ligas importantes, de proponer y buscar el partido. No con eso quiero quitar nuestra obligación, porque nosotros venimos por un objetivo y queremos resultados. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas y las complicaciones que podríamos tener en ese partido. Así que el profe lo ha preparado y esperamos llevarlo a cabo".

¿Hay obsesión por coronarse campeón del Final Four? Le consultaron y no vaciló.

"Las cuatro selecciones tenemos la misma ilusión y deseo. Hemos llegado acá por méritos propios. Esto no solo es el Final Four, se está jugando lo que viene, tenemos que buscar acortar distancias y estamos en eso. Mañana desde el primer minuto tenemos que salir a dar el todo por el todo".

Responde a las críticas

En la gira por Europa en marzo donde Honduras enfrentó a Bielorrusia y Grecia, el defensor recibió críticas por un error en el primer juego debido a la falta de ritmo. Hoy llega con más partidos con su equipo en MLS.

"Siempre me he sentido bien con todo lo que se diga, sea bueno o malo. Agradezco tanto los halagos como las cosas que puedan venir de otra manera. No voy a ir en contra de la gente que critica. Yo únicamente me enfoco en lo mío, en trabajar y si estoy aquí es porque el profesor cree en mí y yo creo en mi capacidad. De mi parte solo agradecer a esas personas y decirles que aquí vamos a estar siempre tratando de dar lo mejor".

Sobre la posibilidad de jugar con Kevin Álvarez, Marcelo Pareira y Diego Rodríguez:

"Cualquiera que sea la decisión del profe para el once inicial, todos nos conocemos. Con los mencionados ya tuvimos la oportunidad de jugar dos partidos, la idea y lo que quiere el entrenador ya lo tenemos. Solo queda esperar la hora cero y salir a hacer lo que hemos entrenado".