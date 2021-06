Fabián Coito y las críticas al Choco Lozano: "No doy importancia a las opiniones de afuera"

Fabián Coito atendió a los medios de comunicación previo al compromiso de este domingo ante Costa Rica por el tercer lugar del Final Four de Concacaf.

El seleccionador de Honduras deja claro que no será para nada fácil el duelo ante los ticos por lo que mostraron en el cruce ante los mexicanos, donde se fueron hasta los lanzamientos de penal.

“Hemos hablado, hemos intentado transmitir una idea, de llevarla adelante, ya lo del partido ante Estados Unidos quedó atrás, estamos enfocados completamente en el partido de mañana, sabiendo que también va a tener una dificultad importante, es una selección que hizo un buen partido ante la selección mexicana, por lo tanto, otro tipo de dificultades por las características de los futbolistas, será tan duro como el partido anterior”, expresó Coito.

Sobre si habrá cambios en el 11 titular de Honduras, todo parece indicar que sí. Así respondió el DT de la Bicolor.

“Son buenas oportunidades para ver, porque realmente los partidos muestran cosas que ni los entrenamientos ni verlos jugar en sus equipos se puede igualar a lo que es jugar un partido directamente de la selección. Si hay cambios para mañana no es por el hecho de cambiar para ver porque tenemos un objetivo en juego que es ganar el tercer lugar, sino buscando algo de la estrategia, piernas frescas, algún cambio de características, pero no el hecho de cambiar para ver o para rotar”, explicó.

Para Coito es importante ganar el tercer lugar en esta Nations League, pero también es clave llegar con buen nivel de juego a la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

“Las dos cosas buscamos, creo que todas las selecciones estamos en busca de tener la mejor participación posible en el Final Four, el cual nos hemos ganado el derecho por haber ganado nuestro grupo, nuestro primer objetivo era llegar a la final, no lo pudimos conseguir y ahora el objetivo que tenemos es ganar el tercer lugar, es un partido muy duro por las fortalezas de la selección que vamos a enfrentar y también por supuesto, estar mirando y enfocados un poco en lo que va a ser septiembre viendo los rendimientos, las estrategias, viendo una idea, y bueno esto es información al momento de cuando llegue septiembre que va a ser una cantidad importante de partidos en pocos días, habrá poco tiempo para entrenar, para nosotros este periodo de contacto con los futbolistas es muy importante, repito, no solamente para obtener una buena calificación en este torneo sino también por lo que tenemos por delante, Copa Oro y fecha FIFA", dijo Coito.

¿HAY LESIONADOS?

Honduras se encuentra muy bien físicamente, así lo dejó claro Fabián Coito. Varios jugadores sufrieron problemas contra Estados Unidos, pero todos están disponibles.

“Con respecto al reporte sanitario están todos a la orden, lógicamente hay jugadores que han disputado un partido muy intenso, un partido jugado en una ciudad donde está la altura y que provoca una carga extra en los rendimientos físicos de los jugadores. Están un poco más fatigados, pero son futbolistas que están acostumbrados porque en todas las ligas debido al momento en que estamos (pandemia), se está jugando cada tres o cuatro días, por lo tanto ya están preparados, ya se conocen el punto de vista físico, sus recuperaciones y más allá de la fatiga normal vamos a llegar en buenas condiciones todos los futbolistas que les toque iniciar el juego", aclara.

Por último, Coito se pronunció sobre las críticas que ha recibido el "Choco" Lozano, para muchos el villano por el gol que falló ante Estados Unidos.

“Que haya sido criticado, la verdad no reparo en eso porque tampoco le doy una importancia a las opiniones que están fuera de lo que es el contexto de la Selección. Sobre él, es un futbolista de nivel, que juega en el alto nivel desde hace tiempo, como pasó en la conferencia pasada, a mí lo que no me gusta es cuando para hablar de una situación se necesita criticar a un futbolista, lo veo absolutamente innecesario, contraproducente de cualquier parte y sobre todo del periodismo que debe tener capacidad de análisis, cuando una persona habla solamente de lo que ve no está analizando, está reproduciendo lo que ve, entonces los futbolistas que juegan en la zona de definición del fútbol, que son los arqueros, los defensores y los atacantes, a veces es lo único que vemos, entonces que mal el arquero el gol que le hicieron, que mal el delantero el gol que erró, eso no es analizar, es hablar como hincha, entonces en esos cuestionamientos no reparo, el fútbol es mucho más complejo y no se me ocurriría hablar con Antony porque a mi criterio hizo un gran partido de fútbol y el covertir o no es parte del juego, es parte de lo que conviven los delanteros todo el tiempo. Y sobre el estado de ánimo del equipo, está muy bien”, concluyó Coito.