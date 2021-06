La lesión de Alberth Elis: Qué tan grave es, el tiempo de recuperación y las posibilidades de jugar Copa Oro

Alberth Elis encendió las alarmas en la Selección de Honduras. El delantero catracho tuvo un despliegue físico grande ante Costa Rica y en una de sus múltiples escapadas en el Empower Field sufrió un problema en su rodilla, el catracho no sabe el momento exacto en que sucedió ya que terminó jugando los 90 minutos y hasta pateando un penal en la tanda decisiva.

Sin embargo, al finalizar el partido comenzó con un pequeño malestar en su pierna izquierda acompañado de una leve inflamación, lo comunicó al cuerpo médico y no pudo realizar ninguna sesión de entrenamiento en toda la semana, es por ello que decidieron llevarlo a una clínica en Atlanta el miércoles para realizarle una resonancia magnética y observar con claridad el tipo de lesión.

Al inicio el futbolista tuvo cierto temor de que se tratara de una problema de ligamento o cartílago, pero afortunadamente el cuerpo médico encabezado por el doctor Guillermo Toledo comunicó que se trata de un pequeño desgarro en su menisco izquierdo y para corregir este problema, decidieron que el delantero abandonara la concentración para que viajara a Honduras y fuera visto por el galeno Óscar Benítez.

Alberth Elis tuvo un gran despliegue físico ante Estados Unidos y Costa Rica que lo terminó resintiendo.

Alberth Elis llegaba a San Pedro Sula este jueves por la noche para someterse a la cirugía el viernes por la mañana, sin embargo tuvo un atraso en migración y le tocará dormir en la ciudad de Miami, arribará al país por la tarde y de inmediato se trasladará a la clínica donde será intervenido por Benítez.

"La lesión es en el menisco de cuerno posterior de lado derecho de la rodilla, el menisco medial y ligamento están bien", confirmó a DIEZ el galeno sampedrano.

Alberth Elis tendrá que someterse a un lavado articular artroscópico, el procedimiento durará alrededor de una hora y estará a cargo siempre de Óscar Benítez quien ha sido experto en realizar este tipo de operaciones.

La lesión de Alberth Elis es en el cuerno posterior del lado derecho del menisco y necesitará una artroscopía.

TIEMPO DE RECUPERACIÓN

Se estima que el futbolista esté de regreso en cuatro o seis semanas, pero dentro de este tiempo se encontrará realizando terapias en San Pedro Sula que estarán siendo supervisadas tanto por el médico, su club y el cuerpo técnico de la Selección.

"Cuando es un ligamento o cartílago son seis meses, pero en meniscos de cuatro a seis semanas ya están jugando, es una lesión pura, no tiene erosión en el cartílago y lo favorece porque no hay un edema", explicó Benítez quien afirma que esta microcirugía del viernes "normalmente el mismo día paro al jugador, no necesita muletas, pero haremos la cirugía y luego haremos la recuperación al 100% por ciento".

Eso sí, Benítez cree que no habrá problemas para que juegue la Copa Oro, pero "no lo voy a arriesgar, hay que cuidarlo, lo necesitamos y si veo que no puede llegar le diré, pero no vamos a correr".

Benítez también aclara que inicialmente le dijo a Elis que se fuera a operar a Portugal con su equipo, pero el cuerpo médico de la Bicolor solicitó autorización al club europeo para hacerla en Honduras: "Se pidió permiso, yo lo mandaba a operar a Portugal porque ahí pertenece, pero el doctor Toledo solicitó la autorización y ellos accedieron a la cirugía, nosotros respetamos esa parte, somos profesionales y lo que queremos es ayudar".

Y cierra: "Es una responsabilidad grande operar al mejor delantero que tenemos en el país, es lo que paso haciendo a diario independiente de si es futbolista, me brindo igual y siento que cada vez hago mejor las cosas, con mayor serenidad después de lo que me pasó (estuvo grave de Covid), trato de hacer sentir bien al paciente y si algo no lo tengo, no me gusta improvisar".