Mano a mano DIEZ-TUDN: "Sería un duro golpe para México y Tata Martino perder con Honduras"  

DIEZ, la autoridad en deportes de Honduras, sostuvo un mano a mano con TUDN de México para analizar el amistoso de ambos países en Atlanta.

Lindsay Casinelli y Enrique Borja del medio azteca, para comentar junto a Jorge Fermán la previa del partido que se jugará a las 6:00 de la noche tiempo catracho.



"Espero que sea un partido, a pesar de las bajas, importante para México para recomponer el camino tras perder contra Honduras, además, Honduras viene motivada por haber conseguido el tercer lugar en la Liga de Naciones. Será un buen duelo y con afición. Estas selecciones siempre ponen toda la carne al asador", dijo Casinelli en su análisis sobre el partido.



Para la periodista de TUDN sería un duro golpe que México caiga ante Honduras luego de que el domingo pasado perdiera ante Estados Unidos la Liga de Naciones de Concacaf.

"Sería un duro golpe para México y "Tata" Martino perder con Honduras de cara a la preparación para la Copa Oro. El entrenador está pasando sus peores "cinco minutos" desde que llegó a la selección azteca en dos situaciones, una el perder contra Estados Unidos y el tema del delantero. Con el llamado a Funes Mori, con la no convocatoria de "Chicharito" y que Alan Pulido y Henry Martín no le responden".





Enrique David Borja García, ex futbolistas histórico de México y también analista de TUDN dio su opinión sobre el encuentro.



"La pasión que hay en este tipo de juegos es muy fuerte, es una rivalidad importante y al final es lo que motiva a ver estos encuentros. A nadie de México le gustaría perder contra Honduras porque se vendría una situación muy complicada de cara a lo que se avecina".

Para Borja el encuentro tiene su trascendencia, pero no es lo más relevante: "Lo más importante son las eliminatorias para ir al Mundial, pero también hay que tener un buen balance en la preparación. Honduras está recuperando su hambre de ganar y tiene que demostrarlo en la cancha".