Fin de semana caliente: Los partidazos que se vienen, Eurocopa, Copa América y amistosos   

Luego de participar en el 'Final Four' de la Liga de Naciones de la Concacaf, las selecciones de México y Honduras se enfrentarán este sábado en la ciudad estadounidense de Atlanta en partido de preparación para la Copa Oro-2021, menos de un mes de su comienzo.

La semana pasada, tras perder con Estados Unidos en las semifinales de la Liga de las Naciones, Honduras se hizo del tercer lugar al imponerse en el partido del consuelo a Costa Rica en tandas de penaltis.



Por su lado, México pasó a la final al vencer en penaltis a Costa Rica y luego cayó ante Estados Unidos.

Ahora se enfrentan y su partido está programado para las 6:00 de la tarde y se disputará en Mercedes Benz Stadium.



OTROS AMISTOSOS:

Ghana vs Costa de Marfil (11:00 A.M)

Marruecos vs Burkina Faso (1:00 P.M)



La Eurocopa inició este viernes con la goleada (3-0) de Italia a Turquía y continua el sábado con el debut de una de las favoritas, Bélgica.



LOS HORARIOS DE LA EUROCOPA:

Gales vs Suiza (7:00 A.M)

Dinamarca vs Finlandia (10:00 A.M)

Bélgica vs Rusia (1:00 P.M)



En Concacaf las eliminatorias tendrán un sabor caliente ya que se definirán los encuentros de ida para saber las selecciones que serán invitadas a las octagonal.



LOS PARTIDOS:

San Cristóbal vs El Salvador (2:00 P.M)

Haití vs Canadá (3:00 P.M)

Panamá vs Curazao (5:05 P.M)



Ya para el domingo, la emoción del torneo europeo sigue y debuta la selección de los tres leones, Inglaterra y lo hace contra uno de los rivales más complicados.



DOMINGO 13 DE JUNIO

Inglaterra vs Croacia (7:00 A.M)

Austria vs Macedonia (10:00 A.M)

Holanda vs Ucrania (1:00 P.M)



Este mismo día arranca la Copa América 2021, Brasil será la sede y se jugarán dos partidos, la actividad continuará el lunes.



LOS DUELOS:

Brasil vs Venezuela (3:00 P.M)

Colombia vs Ecuador (6:00 P.M)