Periodistas mexicanos analizan al "Tata" Martino y lo que esperan en el amistoso contra Honduras: "Es momento de recomponer el camino"

Gerardo Martino ha llegado a ilusionar a la selección de México de cara al Mundial de Qatar 2022, el estratega argentino ya impuso su estilo en la escuadra azteca.

"Tata" hizo su debut con el Tri a principios de 2019 y pronto ganaría su primer título con países al conseguir la Copa Oro al vencer a Jamaica 3-1. Antes no pudo conseguir campeonatos con Argentina y Paraguay, con estos equipos perdió tres finales de Copa América.



Durante su etapa, el DT argentino dirigió un total de 27 partidos, donde consiguió 21 triunfos, tres empates y tres derrotas. Su efectividad es de 81.4%.

Esas caídas fueron ante Argentina (México 0-4 Argentina|Amistoso|Septiembre 2019), (Gales 1-0 México|Amistoso|Marzo 2021) y la más dolorosa de todas (Estados Unidos 3-2 México|Final Liga de Naciones|Junio 2021).



El sistema favorito del "Tata" al frente de México ha sido el 4-3-3 con dos extremos bien abiertos y un centro delantero listo para recibir de espaldas y definir las oportunidades que le generan.



Gerardo Martino también tiene a su jugador favorito y según informes de medios aztecas es Jesús Gallardo, el lateral de Monterrey es uno de los que más a utilizado en su proceso al frente del Tri.

Para ir más a fondo le consultamos a periodistas mexicanos ¿A qué juega la selección de México con el "Tata" Martino? y ¿Qué espera contra Honduras, en cuanto al sistema y la probable alineación?



JORGE LARA PAREDES, CANAL 6 MULTIMEDIOS DEPORTES



"Es un equipo que naturalmente intenta imponer condiciones con la posición de pelota, que es una de las virtudes que tiene este equipo, buscan salir bien desde la zona defensiva hasta llegar a los delanteros. Es importante que el "9" sepa botarse, hoy carece de esa posición, lo tuvo con Raúl Jiménez, pero su lesión lo alejó de estar para estos partidos. "Tata" lo ha tratado de resolver con Henry Martín y Alan Pulido, incluso lo quiso arreglar con el "Chucky" Lozano", pero no es su posición natural".



"Tiene que mejorar mucho al frente, encontrar esa figura en ataque que Raúl hacía, seguramente jugará con su 4-3-3 habitual contra Honduras, en estos últimos partidos de la Liga de Naciones varió el sistema con 4-2-2, para poder mejorar y probar otras formaciones. Es un amistoso, pero se espera que México gane y que mejore mucho en su funcionamiento a pesar de que no es un partido con mucha trascendencia".



MARCELINO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, ESPN



"Es muy simple para Gerardo "Tata" Martino, tiene que ajustar de cara a la Copa Oro los aspectos que fallaron en la Liga de Naciones y me refiero específicamente a la pelota parada y ante Honduras, que es un equipo muy fuerte en el juego aéreo y tendrá la oportunidad de recomponer porque en la Copa Oro tendrá un menor margen de error".



"Se está definiendo cuál será el grupo que irá a la Copa Oro y el que va a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, por lo que estos partidos son cruciales para definir a cada plantel. Por lo tanto, el duelo ante la escuadra catracha debe tomarse con toda seriedad y que le permitirá ir ajustando y definiendo los dos grupos para las competencias del verano".



LINDSAY CASINELLI, TUDN



"Espero que sea un partido, a pesar de las bajas, importante para México para recomponer el camino tras perder contra Honduras, además, Honduras viene motivada por haber conseguido el tercer lugar en la Liga de Naciones. Será un buen duelo y con afición. Estas selecciones siempre ponen toda la carne al asador".



"Sería un duro golpe para México y "Tata" Martino perder con Honduras de cara a la preparación para la Copa Oro. El entrenador está pasando sus peores "cinco minutos" desde que llegó a la selección azteca en dos situaciones, una el perder contra Estados Unidos y el tema del delantero. Con el llamado a Funes Mori, con la no convocatoria de "Chicharito" y que Alan Pulido y Henry Martín no le responden".



ENRIQUE BORJAS, TUDN



"La pasión que hay en este tipo de juegos es muy fuerte, es una rivalidad importante y al final es lo que motiva a ver estos encuentros. A nadie de México le gustaría perder contra Honduras porque se vendría una situación muy complicada de cara a lo que se avecina".



"Lo más importante son las eliminatorias para ir al Mundial, pero también hay que tener un buen balance en la preparación. Honduras está recuperando su hambre de ganar y tiene que demostrarlo en la cancha".