La vieja lesión que arrastra Luis "Buba" López y que resintió en el amistoso Honduras - México, ¿Llegará a Copa Oro?

Luis Aurelio López encendió las alarmas luego de salir lesionado en el empate entre Honduras y México, el guardameta titular de la Selección Nacional se resintió de un viejo dolor en su muñeca derecha y tuvo que abandonar el encuentro.



La lesión de "Buba" data del 17 de abril del presente año cuando, en el marco del partido entre Motagua y Real España por la Jornada 12 del Torneo Clausura, el guardameta no fue titular pese a haber sido anunciado como el portero que iniciaría el encuentro.



En la previa de ese encuentro, López sintió un dolor en su muñeca, el cual lo apartó de los siguientes dos partidos ante Lobos y Real Sociedad, pero reapareciendo para la liguilla cuando la "Máquina" enfrentó a Olimpia.

Pese a haber jugado toda la liguilla del torneo local, Buba no se recuperó al cien por ciento de su lesión.



El DT de la Selección Nacional, Fabián Coito, reconoció en conferencia de prensa que la lesión de "Buba" es la misma, "Es un viejo dolor que tiene en la muñeca. Será la sanidad que mande un reporte exacto. Es una vieja lesión que no ha terminado de curarse", declaró.







Cabe recordar que el portero de 27 años también sufrió una lesión en su hombro, lo que evitó que fuese parte de los amistosos del mes de marzo ante Bielorrusia y Grecia.



Con la Selección Nacional regresando este día al territorio hondureño, será el departamento médico del seleccionado el que indique la gravedad de la lesión, aunque, a priori, con la Copa Oro a exactamente un mes, es improbable que el cancerbero se vaya a perder el certamen.



- Edrick Menjivar también lesionado -



El portero suplente, Edrick Menjivar, también tuvo una mala experiencia en esta concentración de la Selección Nacional. El guardameta que milita en el Club Olimpia Deportivo no pudo estar en Atlanta ante México debido a que sufrió una fractura de uno de sus dedos de las manos. "Lukami" será sometido a una cirugía para corregir su impasse lo antes posible.



Buba López, muñeca, y Edrick Menjivar, fractura de falanges, terminaron lesionados durante la gira de la Selección Nacional La Selección Nacional tendrá una semana de descanso previo a concentrarse y preparar la Copa Oro donde debutará el 13 de julio ante su similar de Granada en el BBVA Compass Stadium de Houston, Texas.