Rivales definidos: Así será el camino de la Selección de Honduras rumbo al Mundial de Qatar 2022

La Selección de Honduras ha conocido a sus rivales para las primeras dos fechas de la eliminatoria con miras a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde la "H" querrá apuntar su nombre en esa lista por cuarta vez en la historia después de España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Los dirigidos por Fabián Coito comenzarán la eliminatoria mundialista en septiembre del presente año con una triple fecha FIFA casi inédita en esta última ronda del camino al Mundial.



Abrimos las primeras dos fechas como visitante



Honduras se medirá en la primera jornada del octagonal ante Canadá y será de visita, de modo que la "H" tendrá que ir a Montreal por sus primeros tres puntos. Aquí comenzará el sueño mundialista de nuestra bicolor nacional.





En la segunda fecha, que también será en condición de visitante, el elenco hondureño visitará a El Salvador.. Esta fecha, que también será en septiembre será fuera de fronteras catrachas.

Y para culminar la primera triple fecha FIFA de septiembre, Honduras tendrá la primera presentación como local y será haciéndole los honores a la poderosa Estados Unidos de Pulisic, McKennie, Gio Reyna, Sergiño Dest y compañía...



JORNADA 1 - Septiembre 2021

Canadá vs Honduras

El Salvador vs Estados Unidos

Panamá vs Costa Rica

México vs Jamaica



JORNADA 2 - Septiembre 2021

Estados Unidos vs Canadá

El Salvador vs Honduras

Costa Rica vs México

Jamaica vs Panamá



JORNADA 3 - Septiembre 2021

Canadá vs El Salvador

Honduras vs Estados Unidos

Panamá vs México

Costa Rica vs Jamaica



JORNADA 4 - Octubre 2021

México vs Canadá

Honduras vs Costa Rica

El Salvador vs Panamá

Estados Unidos vs Jamaica





JORNADA 5 - Octubre 2021

Jamaica vs Canadá

México vs Honduras

Costa Rica vs El Salvador

Panamá vs Estados Unidos



JORNADA 6 - Octubre 2021

Canadá vs Panamá

Honduras vs Jamaica

El Salvador vs México

Estados Unidos vs Costa Rica



JORNADA 7 - Noviembre 2021

Canadá vs Costa Rica

Honduras vs Panamá

El Salvador vs Jamaica

Estados Unidos vs México



JORNADA 8 - Noviembre 2021

Canadá vs México

Costa Rica vs Honduras

Panamá vs El Salvador

Jamaica vs Estados Unidos



JORNADA 9 - Enero 2022

Honduras vs Canadá

Estados Unidos vs El Salvador

Costa Rica vs Panamá

Jamaica vs México



JORNADA 10 - Enero 2022

Canadá vs Estados Unidos

Honduras vs El Salvador

México vs Costa Rica

Panamá vs Jamaica



JORNADA 11 - Enero 2022

El Salvador vs Canadá

Estados Unidos vs Honduras

México vs Panamá

Jamaica vs Costa Rica



JORNADA 12 - Marzo 2022

Costa Riva vs Canadá

Panamá vs Honduras

Jamaica vs El Salvador

México vs Estados Unidos



JORNADA 13 - Marzo 2022

Canadá vs Jamaica

Honduras vs México

El Salvador vs Costa Rica

Estados Unidos vs Panamá



JORNADA 14 - Marzo 2022

Panamá vs Canadá

Jamaica vs Honduras

México vs El Salvador

Costa Rica vs Estados Unidos