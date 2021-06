Alberth Elis se autodescartó para Juegos Olímpicos: "Quiero jugar la Copa Oro y espero estar al 100%"

Alberth Elis, delantero de la Selección de Honduras y del Boavista de Portugal, se autodescartó para los Juegos Olímpicos de Tokio y asegura que acelera su recuperación para la Copa Oro 2021.

Además, el catracho habló de su futuro durante su visita a la colonia Suyapa en Chamelecón para inaugurar las remodelaciones del complejo deportivo y entregar implementos a los jóvenes.

Confirmó la fecha en la que se integrará a los trabajos de la Bicolor, habló de su futuro y del arranque de las eliminatorias a Qatar 2022.

Cómo sientes regresar a la colonia donde comenzó el sueño...

Muy feliz de poder regresar aquí después de un tiempo. Para mí es gratificante y conoce a los muchachos y poder hacer algo por la comunidad. Es algo que siempre me ha gustado.

¿Qué significa regresar a estar lugar y aportar algo?

Es bueno volver al lugar de donde uno salió. Esto te ayuda a manterer los pies en la tierra , sabiendo que no ha sido fácil el camino para llegar donde estoy. Me agrada poder venir y darle una palabra a los muchachos, es algo que más me llena de felicidad.

Muchos no saben que te formaste en este lugar...

Sí, aquí viví hasta los 15 años que me fui para el Olimpia. Pasé prácticamente toda mi infancia, no ha sido fácil, pero aquí hay muy buena gente y mucho talento. Por ahí poca oportunidad, pero espero poder darles una mano.

¿Cómo va tu recuperación?

Muy bien, recuperándonos. El lunes comienza a hacer trabajos de campo y espero todo salga bien para el 28 incorporarme a la Selección.

¿Has hablado con Fabián Coito, te quieren para la Copa Oro o Juegos Olímpicos?

Hasta ahora los planes son Copa Oro. Hablé con él y los planes son que el 28 me incorpore a la Selección Nacional esperando ya estar al 100%.

¿Estarás con la Selección o pretemporada con tu equipo?

No, si todo marcha como ahora, el 28 voy a estar con la Selección alistándome para la Copa Oro.

¿No peligra nada por algún golpe?

Por eso la recuperación esta semana va a ser importante, para saber cómo estoy. Espero seguir así, el doctor me dijo que voy muy bien y espero recuperarme al 100%.

¿Qué te dijo el médico?

Va bien. Lo importante es que la inflamación se fuera y ahora ya podemos comenzar a trabajar en el fortalecimiento.

¿Siempre con la mente puesta en que puedas ser adquirido por otro club?

Sí, después de la Copa Oro se sabrá qué va a pasar con mi futuro. Tengo que estar tranquilo y pensando en el torneo.

Dos clubes más de Ingleterra se interesan en tí. ¿Te seduce jugar en la Premier League?

La Premier me gusta mucho, pero estoy trabajando. Tengo contrato con Boavista y voy a estar con la Selección. Si en su momento llega la oportunidad, voy a estar listo para aprovecharla.

¿Tu futuro se concretaría después de Copa Oro?

En cualquier momento puede pasar algo. Por ahora estoy tranquilo, pensando en Copa Oro, si llega tratar de estar recuperado que es lo más importante. Estar al 100%.

¿Te seduce la Copa Oro?

Es un reto que tenemos, las últimas dos Copas Oro se han jugado mal y esperamos que esta sea diferente. El objetivo es tratar de ganar llegar a la final y ganarla. Es lo que quiere todo el país y el que queremos nosotros.

Ya se definió el calendario para eliminatorias. Arrancamos con Canadá...

Va a ser difícil, todas las eliminatorias son duras. Todos los partidos serán duros y hay que estar preparados y confiar en lo que tenemos por hacer.

¿La cirugía fue pensando en lo que viene?

Sí. Sabemos que no será fácil este año que viene, tres partidos por Fecha FIFA más los partidos de liga, hay que estar preparados y todos al 100%.

¿Qué te han dicho los médicos del club, no temen que te arriesges pensando en tu recuperación?

Tengo que recuperarme primero para jugar. No voy a harcelo si no estoy al 100% y todo va bien, el doctor me dijo que puedo llegar. Todo depende de mi cuerpo, de mi rodilla, si estoy al 100% voy a jugar, sin duda. Quiero jugar la Copa Oro y espero estar al 100%.

¿Ilusiona jugar Copa Oro?

Claro, es el torneo más importante después de las eliminatorias y claro que todos queremos jugarlo.

¿Por qué no unos Juegos Olímpicos?

Ahora estoy más enfocado en la Selección Mayor, en la eliminatoria. Lo que quiero es ir a Qatar, entonces estos partidos van a ser importantes para unir al grupo, conocernos más y estar preparados para la eliminatoria.