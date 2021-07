César Guillén y su sueño de Copa Oro: "Me tomó por sorpresa la convocatoria, estaba en mi pueblo"

El delantero de Lobos UPN, César Guillén Clark, es una de las novedades en este último microciclo de la Selección de Honduras que en los próximos días se conocerá si asistirá o no a la Copa Oro. El futbolista dice que tiene un sueño: debutar en la Bicolor y por eso se rompe todo los días en cada práctica.

"Me tomó por sorpresa la convocatoria, estaba en mi pueblo con mi familia y pensé, este es mi momento para dar el salto. Nunca había estado en una Selección ni menor. Los momentos son perfectos, Dios no se equivoca, he aprendido muchísimo en esta selección, los ambientes, entrenos, son diferentes a nivel de equipo. No he tenido problemas con el trabajo, es una experiencia bonita y los días que me queda es aprovecharlo para competir con mis compañeros", comentó en conferencia de prensa.

La lista que entregará Fabián Coito será de 23 jugadores y Guillén menciona que tiene cualidades para estar allí, pero todo depende de lo que elija el DT. "Todos los que estamos aquí estamos por una razón, algo hemos hecho en la Liga. Mis cualidades son las que le han gustado al técnico, soy rápido, puede llegar siempre al área y convertir goles que me avalan para estar aquí. La exigencia es fuerte, muy alta; estoy trabajando para seguir y espero el último llamado y para eso seguiré trabajando".

El exjugador del Vida manifiesta que le pide consejo a muchos exjugadores y uno es Osman Chávez, exseleccionado Nacional que fue dos veces mundialistas quienes le dan consejos, pues considera que es bueno escuchar siempre lo que dicen los de experiencia.

"Gracias a Dios he sido bendecido al platicar con muchas personas, he hablado con Osman Chávez, Ricardo Canales, Javier Portillo, Allan Lalín que son personas que me han ayudado en mi carrera. Ellos me han aconsejado muy bien para ir mejorando. Son detalles que ellos me dan, no perder en enfoque para ir subiendo escalones en la Selección Nacional".

Finalmente habló sobre su potencial: "Mi fuerte es siempre jugar como delantero, extremo y mediapunta, pero he trabajado más como centrodelantero. En cada una de las prácticas he estado aprendiendo de movimientos, detalles del juego que seguramente le ayudarán al equipo para poder potenciarlo", dijo Guillén.

SAMUEL ELVIR PUEDE SALIR

Por su parte, Samuel Elvir, otro de los jugadores que es novedad en esta convocatoria, siente que puede llegar al torneo. "Es una bendición estar en la Selección Mayor y me imagino que todos queremos llegar a la Copa Oro".

El futbolista de Lobos UPN, Samuel Elvir, en el entreno de la Bicolor disputando la pelota con Deybi Flores. Fotos Neptalí Romero

Luego menciona que: "Me siento de la mejor forma, en óptimas condiciones. No serán partidos fáciles, la Copa Oro es una competencia que cualquiera quiere ganarla. Hemos platicado cosas con el profe Fabián es de las posiciones. Se ha venido a la Selección por el trabajo que hacemos en el club y gracias a Dios estamos aquí".

Finalmente, Elvir al igual que Guillén Clark tiene un sueño y es "jugar una Copa Oro que nos motiva a todos, estoy motivado y como los demás quiero representar a mi país en esta Copa Oro. Le doy gracias a Dios, siento que podemos salir en este último listado y personalmente puedo asistir".