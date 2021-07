Cronología del caso Kervin Arriaga: Todo lo que ha envuelto esta controversia y que sigue dando de qué hablar

El tema del jugador Kervin Arriaga sigue generando comentarios y debates. Luego de quedar al margen de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con la Selección de Honduras, el caso sigue abierto entre la prensa y afición.

Arriaga, que fue pilar fundamental en el Preolímpico de Guadalajara para conseguir el pase a las olimpiadas al final no fue escrito en la lista de 22 de Miguel Falero para asistir a este torneo el cual merecía, por todo lo hecho, jugarlo.

La ausencia de Kervin Arriaga, jugador del Marathón, tiene varias hipótesis y partiremos de la principal, esto de acuerdo a lo mencionado por el timonel de la selección hondureña, quien adujo que queda fuera por problemas de lesión, cosa que el mismo futbolista negó.

"La no inclusión en la lista definitiva de Kervin Arriaga es por lesión, él estuvo mucho tiempo en tratamiento, sé que le iban a dar resultados otros doctores, otros especialistas, evidentemente no hay problema con una segunda opinión, pero se tiene una plena confianza en el cuerpo médico de Honduras, donde está el doctor Sierra, el doctor Toledo y está el especialista en rodillas, Óscar Benítez, él es quien supervisa toda la actividad de la sanidad de la Selección. En él confío, él fue uno de los que dio la posibilidad de los dos tratamientos, uno que fue iniciado y no se concluyó, había un tratamiento de ocho sesiones de la cual solo se cumplió una, él dijo también de la posibilidad de ondas de choques que lo dejaba como en un segundo plano", explicó Falero.

- Viene jugando así desde hace mucho tiempo -

Mientras tanto, el jugador siempre desmitió tales informaciones al aducir "hace dos años vengo jugando así", además, en entrevista con DIEZ Kervin Arriaga explicó cuál es su padecimiento. "Tengo una tendinitis en la rótula de la rodilla, estuve parado estos días porque me hicieron un plasma PRP con el doctor Benítez, pero estoy en terapia, me están ayudando bastante", manifestó.

De hecho, tal y como el jugador lo reveló, viene jugando así desde inicios de año, algo que no le dificultaba jugar a un alto nivel, pues en el Preolímpico ya lo padecía y fue fundamental en el logro de la "H".

A inicios de febrero fue convocado a un microciclo de la Selección Sub-23 y producto de ese impasse no logró entrenar en una sesión, nada más trotó con total normalidad al rededor del estadio Nacional en Tegucigalpa y así encaró el campeonato de liga con el Marathón.

Lo que Arriaga ha tratado de hacer para ir erradicando esa situación son sesiones de terapia. "Me dijeron que con terapia se me podía quitar y mejorar, ahí va, voy bastante bien, ahorita voy cada día de por medio y estoy bien gracias a Dios", le expresó a DIEZ.

Así transucrrió el tiempo para Kervin Arriaga en Liga Nacional y otros llamados a las diferentes selecciones hondureñas con ese problema, mismo que no le impedía realizar futbol, de hecho, Fabián Coito lo llevó a la gira por Estados Unidos en el Final Four y el amistoso ante México, donde jugó varios minutos.

- Estaba apto para el Marathón, pero no para la 'H' -

DIEZ conoció, una vez que el jugador fue notificado que no iba a los Juegos Olímpicos por "lesión", que el cuerpo médico del Marathón encabezado por el doctor Jorge Ardón estaba en constantes chequeos con el futbolista para conocer la evolución de su tendinitis. Durante la semana se le revisó tres veces y dictaminaron que Arriaga estaba apto para jugar.

Asimismo, el equipo donde juega el mediocampista sacó un comunicado donde hacían del conocimiento que el porteño no padecía ninguna lesión como aseguran desde el seno de la Federación de Fútbol de Honduras y que Kervin Fabián sí podía ir sin problemas a los Olímpicos.

Ya con la lista final de Miguel Falero elaborada, los aficionados y un sector de la prensa deportiva criticó la acción, ya que hay otra hipótesis del caso y esa indica que el jugador incurrió en actos de indisciplina, mismo que el técnico respondió.

"En todas las selecciones se les pide a los futbolistas que no jueguen con joyería, en todas las selecciones, desde la primera hasta la mayor, porque hay una razón muy sencilla, tanto en los ojos, como la nariz, la boca y los oídos, los glóbulos es muy riesgoso porque hay mucho sangrado, cualquier corte, cualquier arranque, cualquier inconveniente con el tema de la joyería... No se permiten pulseras, cada vez que hacemos fútbol nosotros le pedimos a los jugadores que deben usar también espinilleras", explicó el técnico uruguayo.

Siendo así un tema que seguirá dejando mucha tela por cortar ya que de parte del Marathón y el propio jugador Kervin Arriaga, élestaba en condiciones para acudir a las olimpiadas, sin embargo, del lado del cuerpo técnico de la Selección de Honduras no era así. "Yo estoy tranquilo, Dios lo sabe, todo va a salir a la luz", sentenció el futbolista...