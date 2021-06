El misterio que ronda la polémica ausencia del jugador Kervin Arriaga de la Sub-23 de Honduras

Misterio, silencio y polémica. Así han sido las últimas horas en torno a la no convocatoria del jugador del Marathón, Kervin Arriaga, quien no fue citado al último microciclo de la Sub-23 que va a los Juegos Olímpicos de Tokio y de igual forma, quedó marginado del último ensayo previo a la Copa Oro donde no figuró en el amplio listado de 60 futbolistas elegibles para el torneo.

La situación de Arriaga levanta muchas versiones que se manejan en torno a su ausencia y a pesar de la polémica que ha generado, el cuerpo técnico de la Bicolor y la Federación de Fútbol no han brindado un informe oficial para acabar con los rumores y todo el desenlace de este tema se conocerá con el listado final de 18 futbolistas y una posterior conferencia que brindará el seleccionador uruguayo Miguel Falero.

En comunicación con DIEZ, el futbolista de Tulián, Puerto Cortés, manifestó el lunes que “no voy, así de simple”, cuando se le consultó si estaba afuera de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, Arriaga ha manejado distintas versiones a periodistas, a algunos les informó que estaba ausente por un descanso debido a una fatiga en su rodilla, a otros que se encontraba en terapias y este martes nuevamente en comunicación con DIEZ asegura que no se siente fuera de Tokio y que está a la espera del listado final donde guarda la esperanza pueda aparecer.

El propio futbolista también mencionó que dicha molestia en la rodilla la viene arrastrando desde el preolímpico y la Nations League pero que está en condiciones para disputar las competencias Sub-23 y Mayor.

“Todavía no me han dicho nada aunque siempre dicen cosas. Yo estoy para jugar pero bueno esto es fútbol. En Atlanta tuve esa molestia y luego me trataron, en el Preolímpico lo mismo, eso no me ha impedido jugar. Yo estoy para ir y estoy a la ordenes si me necesitan”, comentó Arriaga al periodista Julio Cruz.

¿PROBLEMAS DE INDISCIPLINA?

Este martes surgió una nueva versión respecto a este tema, el portal digital Mi Pasión asegura que Arriaga ha quedado al margen por temas de indisciplina, no tiene buena relación el entrenador Miguel Falero quien se ha cansado de algunas actitudes poco ejemplares del jugador en diferentes concentraciones.

El futbolista Kervin Arriaga ha venido arrastrando una lesión en la rodilla de la que se ha estado tratando. Fotos DIEZ

DIEZ además conoció que la relación entre el futbolista y el cuerpo técnico de la Bicolor no ha sido tan buena en las últimas semanas, aunque las inconformidades vienen desde la pandemia donde el entrenador Miguel Falero realizaba sesiones a través de la aplicación de Zoom y Arriaga en algunas reuniones no se conectaba y se excusaba que no podía usarlo o que no le gustaba.

Al respecto sobre este tema, Arriaga ha dicho a DIEZ "me han mandado dos mil versiones de eso, yo estoy tranquilo, no tengo mala relación con nadie. soy una persona tranquila, no busco meterme a problemas con nadie. Yo soy un jugador que no me gusta hablar con los técnicos, pero con los profes todo está bien. Yo no soy malcriado, puedo tener mi carácter pero malcriado no soy. Estoy claro porque esto es fútbol, si al final no voy, le desearé lo mejor al compañero que vaya".

Aún así y pese a que no aparece en este último microciclo, el cuerpo técnico no lo tiene descartado por lo que su presencia dependerá hasta el último momento cuando se conozca el listado final.

MARATHÓN SIN INFORME MÉDICO

En caso que el futbolista esté siendo marginado por alguna lesión, hasta el momento DIEZ conoció que Marathón no ha recibido algún un informe médico de parte de Fenafuth donde haga constar algún tipo de problema que el jugador sufra y que le impida ir a un torneo de tal magnitud.

En caso que el futbolista sea excluido por una decisión técnica, Falero no está obligado a explicarle al club su no presencia y será decisión de él si en conferencia de prensa decidiera revelar las razones si finalmente no entra entre los 18.