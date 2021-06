Kervin Arriaga: "Yo sigo soñando con ir a los Olímpicos. Estoy dispuesto a aportarle a la selección"

Mucha polémica ha rodeado el tema Kervin Arriaga con la Selección Sub-23 de Honduras que se está preparando de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde la "H" enfrentará a Rumanía, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

DIEZ se contactó con el mediocampista del Marathón para conocer su versión. Arriaga, que es uno de los referentes de esta selección que logró el boleto a las olimpiadas, dejó claro que no es ningún jugador indisciplinado, como se especula, ni mucho menos que su relación con los técnicos del representativo nacional esté quebrada.

Asimismo, Kervin Arriaga manifestó que no está lesionado y que su ausencia en los microciclos de trabajo con Miguel Falero se los toma con calma, pues él espera estar finalmente en la lista de los 18 convocados para Tokio.

"Hace dos años vengo jugando así. Los profes no me han dicho nada, no sé, este es un listado para microciclo nada más. Yo estoy ilusionado con los Juegos Olímpicos, estoy a las órdenes, si me necesitan que cuenten conmigo", comenzó diciéndole el jugador a este medio.





Kervin habló un poco más de su padecimiento y aduce que no es algo grave. "Tengo una tendinitis en la rótula de la rodilla, estuve parado estos días porque me hicieron un plasma PRP con el doctor Benítez, pero estoy en terapia, me están ayudando bastante", manifestó.

- Kervin Arriaga sueña con los Juegos Olímpicos -



Sobre la noticia que quedaba descartado para la justa olímpica, Kervin Arriaga es claro y dice que nadie le ha comunicado eso, por ende, está tranquilo. "No, nadie me ha dicho que quedo fuera. Yo sigo soñando con ir (a los JJOO), cualquier jugador quisiera ir ahí. Estoy dispuesto a tratar de aportarle a la selección siempre".



Consultado por lo que se menciona, que podría quedar al margen de los Juegos Olímpicos por temas de indisciplina, Kervin Arriaga se sorprendió por la pregunta y fue muy franco en su exposición.

"¿Indisciplina?... no, nada que ver. Me han mandado dos mil versiones de eso, yo estoy tranquilo, no tengo mala relación con nadie. Soy una persona tranquila, no busco meterme a problemas con nadie. Yo soy un jugador que no me gusta hablar con los técnicos, pero con los profes todo está bien. Yo no soy malcriado, puedo tener mi carácter pero malcriado no soy", aclara.

Y es que como él mismo lo dice, en el fútbol cualquier cosa puede pasar y eso lo hace estar sosegado. "Estoy claro porque esto es fútbol, si al final no voy, le desearé lo mejor al compañero que vaya. Solo Dios sabe si voy o no voy".



Finalmente dejó un claro mensaje al confirmar que espera ver su nombre en el listado final de los 18 convocados para los quintos Juegos Olímpicos en la historia para Honduras. "Me dijeron que con terapia se me podía quitar y mejorar, ahí va, voy bastante bien, ahorita voy cada día de por medio y estoy bien gracias a Dios. Estoy esperando ver mi nombre en ese listado final".