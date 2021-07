Ever Alvarado se ausenta de los entrenamientos de la Selección de Honduras

La Selección de Honduras se sigue preparando de cara a la Copa Oro 2021. Los muchachos, de la mano del preparador físico Sebastián Urrutia, realizaron su calentamiento este jueves.

El grupo completo, a excepción de Kevin Álvarez, Romell Quioto y Bryan Acosta, que se integrarán en Houston, entrenaron este día en el estadio Morazán de San Pedro Sula previo al viaje de mañana hacia territorio norteamericano.



El ausente en esta sesión de entreno fue el defensor del Olimpia, Ever Alvarado, quien no se hizo presente por aparentes problemas físicos. El jugador fue el único de los que ya están concentrados que no saltó a la cancha porque se andaba realizando unos estudios.

Recordemos que el lateral izquierdo de los albos ha tenido problemas constantes con recaídas de lesión y esa podría ser una condicionante para poner su puesto en juego en la Copa Oro. Fenafuth brindará una conferencia de prensa este día con Fabián Coito donde se podría dilucidar este tema, que no es confirmado aún. El DT de la "H" confirmó que tiene unos problemas en la espalda.

Alberth Elis se puso al par de sus demás compañeros realizando todos los trabajos y está listo para encarar la justa de selecciones más importante de la Concacaf, pero antes de comenzar la sesión, charló por cinco minutos con Fabián Coito.

El entorno que se vive en la escuadra hondureña es de bastante camaradería. Hay un buen ambiente. Edrick Menjívar alienta a Buba López y vicecersa en cada entrenamiento a pesar que pelean puesto. "Muma" Fernández está más que feliz, solo es risas al igual de Michaell Chirinos y Félix Crisanto.

La Selección de Honduras viajará este viernes a las 2:00 de la tarde rumbo a los Estados Unidos para hacerle frente a la Copa Oro 2021, donde debutará el próximo martes 13 de julio en el BBVA Compass de Houston ante Granada, luego el 17 y 20 contra Panamá y Qatar, respectivamente en el mismo estadio.