Johnny Palacios remedia su error ante Brasil tras de cinco años y habla de la disciplina de Pinto en la 'H'

El exseleccionado nacional, Johnny Palacios, habló en entrevista para DIEZ después de dos años de completo silencio tras alejarse del terreno de juego por lesión.

Durante la segunda parte de la entrevista, se se refirió a su experiencia con Jorge Luis Pinto como entrenador, el proceso eliminatoria de Rusia 2018 y lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

A 16 días del arranque de una nueva justa olímpica, Palacios, consideró que la Bicolor que competirá en Tokio, tienen lo necesario para destacar y que deben superar lo hecho por ellos hace cinco años.

Estamos a merced de los Juegos Olímpicos 2021, ¿en dónde visualizas a la H?

Espero que la Selección de Honduras supere lo que hicimos en los Juegos Olímpicos de Brasil, esta Sub-23 tiene buenos jugadores, creo que va a lograr muchas cosas.

Muchos recuerdos de Río y toda una polémica con Neymar por cambiar de camiseta

Es normal, pero es cuestión de cultura. Antes ya habíamos jugado con Brasil, se la pedí, pero no la pude cambiar, me dijo que en otro momento. Yo dije -en qué momento hermano-. Pero en los JJOO nos tocó jugar contra Brasil, le recordé que habíamos hablado que pasara lo que pasara la íbamos a cambiar. Eso es lo que la gente no sabe. Él me dijo que sí, no hubo ningún problema, yo lo vi normal, pero cuando llegué al hotel, la gente estaba enojaba, era un partido malo; empecé a ver memes -que me daban risa-. Yo dormí tranquilo, simplemente recordé que fue un mal momento.

¿Nunca pensaste que debido a ese error Honduras no obtuvo medalla?

La verdad que no, teníamos a una potencia allí, en su momento a uno de los mejores jugadores del mundo. Nunca pasó por mi mente que, por ese error, una medalla. El fútbol es así, normalmente el que habla es quien no sabe y eso no le gusta a la gente, yo digo lo que siento. El que no sabe no tiene derecho a hablar. Por medallas, Dios no quiso que fuera para nosotros.

Selección de Honduras que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2016.

¿Qué pasó contigo durante el resto del partido después de eso gol?

Cuando uno comete un error como ese -primera vez que lo cometía-. En ese momento uno se desconecta, pero uno debe pensar en lo que se viene. Sentí que perjudiqué al equipo, de ahí para adelante fue distinto, todos bajamos el rendimiento a través de ese error, eso me golpeó, pero lógicamente después del partido le pedí perdón al cuerpo técnico y jugadores, les hice saber que no me quise equivocar. En ese momento me sentí tranquilo porque me respaldó el cuerpo técnico y jugadores.

¿Pinto era tan duro como lo catalogaban tus excompañeros de la H?

Es verdad que era estricto y delicado con sus entrenamientos. En ese momento el fútbol hondureño no estaba adaptado a algo así, a un entrenador que te exigiera demasiado en todos los sentidos. A nosotros a veces nos incomodaba porque no estábamos acostumbrados a la disciplina, a la larga eso nos ayudó porque sacamos carácter. De ese grupo, sí se logró muchas cosas, los Juegos Olímpicos se lograron cuarto lugar ante las mejores selecciones. No cualquiera llega donde llegamos nosotros.

Por primera vez escucho que alguien dice que Honduras no estaba lista para Jorge Luis Pinto y que a raíz de esa disciplina sacaron carácter.

He escuchado otras entrevistas sobre las incomodidades y eso es aceptable, es la opinión de ellos, pero la mía es esta, no estábamos acostumbrados a Pinto y podíamos aprender demasiado de él, en lo personal yo lo hice, no solo en el fútbol, sino también en la vida personal de uno.

¿Qué éramos antes de Jorge Luis Pinto?

Siempre es importante que a uno lo tengan en línea. A los que son rebelde eso no les gusta, en lo personal, siempre estuvo en mi línea, yo nunca tuve problemas con entrenadores porque siempre estuve enfocado en jugar y tener mi cuerpo bien. Jugué casi 15 años y no tuve problemas.



Johnny Palacios durante la entrevista para DIEZ.

¿Qué tipo de futbolistas pueden sobresalir en Tokio?

Están en un buen rendimiento, simplemente tienen que tener disciplina, cuidarse y tomar las cosas en serio. Ahora está más fácil jugar en el extranjero o estar en la selección para otros tiempos, debutar está fácil. Tienen que aprovechar su momento.

Tú fuiste refuerzo en Río... ¿Cómo te adaptaste con esos jugadores menores que tú?

A todos ya los conocía, así que no fue algo incómodo, convivimos como que todos teníamos la edad. El grupo en ese momento me recibió bien. En ninguna oportunidad se incomodaron porque yo estaba allí. Disfrutamos esos juegos, todo está en querer y en tener actitudes.

¿Es un grupo accesible este?

Sí, con el talento que tienen estos jugadores, no veo que les cueste. A estos jóvenes les invito que la pasen bien, que disfruten pero que tengan actitud y disciplina para lo que se viene. En Río no todo era régimen, también teníamos nuestros espacios.

¿Es Coito una apuesta segura a Qatar?

Los resultados hablan, él está haciendo bien las cosas y los jugadores se están acoplando. Espero que le vaya muy bien.